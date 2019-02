Ny Huawei P30 Pro-lækage viser telefonens fire kameraer på bagsiden

I sidste uge bekræftede Huaweis Richar Yu via Weibo , at firmaets kommende P30 Pro-smartphone ville have fire kameraer på bagsiden .

Nu har vi så fået fat i billeder, som meget vel kan være de første til at vise enheden og de fire kameraer på bagsiden. De lækkede billeder stammer fra det tyske tech-site WinFuture .

Som du kan se på billederne herunder, vil Huawei P30 Pro tilsyneladende få en række med tre kameraer, imens flash og det fjerde kamera er placeret lige ved siden af denne, så det danner et udråbstegn.

Billede 1 af 3 Image credit: WinFuture

Billede 2 af 3 Image credit: WinFuture Billede 3 af 3 Image credit: WinFuture

Sammen med et par nye farvemuligheder viser de lækkede billeder også et lille skærmhak i toppen af skærmen på telefonen, buet glas i samme stil som på Samsungs mobiler og næsten ikke eksisterende kanter. WinFuture spæder også til spekulationen om enhedens fotografiske evner, og foreslår en linse med mulighed for 10x optisk zoom.

Kigger du godt efter, vil du på telefonens tredje linse kunne skimte en firkantet sensor, meget lig den Oppo afslørede denne uge under MWC 2019. Denne har også 10x lossless zoom-teknologi.