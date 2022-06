Nu sker det: Verdens mest hypede telefon kommer til Danmark

Det danske marked for smartphones er totalt domineret af Samsung og Apple. Men nu gør et helt nyt brand sin entré i Danmark.

Der er tale om den London-baserede startupvirksomhed Nothing Technology, der nu tager kampen op mod den sydkoreanske og amerikanske dominans i Danmark.

Det sker med phone (1), som er Nothings første smartphone. Den bliver officielt præsenteret 12. juli.

Der er endnu meget begrænsede informationer om selve telefonen, men som de eneste danske teleselskaber vil Telenor og CBB forhandle phone (1) i Danmark. Det oplyser Nothing og Telenor til Ekstra Bladet.

Presale starter 12. juli kl. 18 efterfulgt af salgsstart 21. juli. Telenor kan endnu ikke offentliggøre prisen.

For få dage siden viste Nothing telefonen frem for første gang, men det skete for et lukket selskab i den schweiziske by Basel, hvor fremmødte kunne betragte telefonen i store, aflåste glasmontrer på afstand.

(Image credit: Nothing)

Nothing har endnu ikke oplyst hverken features, specifikationer eller priser til offentligheden.

Alligevel har man høje forventninger hos Telenor.

"Vi glæder os til at introducere Nothing for danskerne og er stolte over at være blevet valgt som deres partner herhjemme, så vi kan sikre dem en stærk tilstedeværelse både online og i vores butikker", siger direktør for privatmarkedet hos Telenor Christian Hoffmann i en kommentar til Ekstra Bladet.

"Nothing er lige nu noget nær verdens mest hypede telefon, og det er ikke uden grund. Kombinationen af premiumfunktioner, en skarp prissætning og ikke mindst et design, der i den grad skiller sig ud fra mængden gør den til et frisk pust, som uden tvivl vil få de fleste til at kigge en ekstra gang. Derfor har vi også høje forventninger til Nothing", siger Telenor-direktøren videre.

Den amerikanske youtuber og influencer Marques Brownlee har for nylig fremvist phone (1)'s såkaldt glyph-system, som består af 900 led-lys.

(Image credit: YouTube)

Foreløbig har Nothing sat 100 nummererede phone (1)-telefoner på auktion, ligesom de gjorde med Nothings eneste andet produkt, de trådløse høretelefoner ear (1), som blev lanceret i sommeren 2021.

Nothing har foreløbig solgt 530.000 eksemplarer af ear (1).

Investorer havde i april 2022 indskudt over en milliard kroner i Nothing, som er grundlagt af Carl Pei.

"Det har i årevis føltes, som om alle kunstnerne har forladt branchen. Det eneste, vi står tilbage med, er kolde, uspændende og afledte produkter. Det er på tide med noget nyt," lyder det fra Carl Pei i en pressemeddelelse om phone (1).

"phone (1) er designet på instinkt som et produkt til os selv og endnu vigtigere et, som vi vil være stolte af at dele med andre. Kan ikke vente på, at folk oplever det," lyder det i pressemeddelelsen.

Steve Huffman, topchef og medstifter af Reddit, Kevin Lin, medstifter af Twitch samt GV, tidligere kendt som Google Ventures, er blandt flere højt profilerede investorer i firmaet, der sidste år blev beskrevet som det mest hypede techfirma i årevis. Det skriver Ekstra Bladet.