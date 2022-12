Nu kommer 'Tak for sidst!' baseret på dansk komedie

Viaplays nye svenske romantiske komediefilm 'Tak for sidst!', der er baseret på den danske hitfilm 'Lang historie kort', får premiere på Viaplay den 26. december, og den officielle trailer til filmen kan ses, hvis du scroller længere ned i denne artikel.

Svenske Lisa Carlehed spiller rollen som den 37-årige single Klara, der jagter lykken og den helt store kærlighed i Viaplays nye romantiske komedie 'Tak for sidst!'. Gennem ni kapitler fortælles historien om Klara og hendes vennegruppe, hvor alle kæmper med forskellige former for parforholdsproblemer. Mens det store spørgsmål er, findes det perfekte forhold, eller er det blot en myte?

Filmen er instrueret af den svenske skuespillerinde Moa Gammel.

'Tak for sidst!' har, udover svenske Lisa Carlehed (Dag og nat), der har boet i Danmark de sidste 20 år, også flere andre store svenske navne på rollelisten.

Herunder Oscar Töringe (Quicksand), Christian Hillborg (Young Royals), Liv Mjönes (Midsommar), Johannes Kuhnke (The House that Jack Built), Félice Jankell (Snabba Cash), Madeleine Martin (The Marvelous Mrs. Maisel), Anna Granath (En mand der hedder Ove), Kristofer Kamiyasu (Hitman’s Wife’s Bodyguard), Siham Shurafa (Thunder in my heart) og Line Verndal (Hjem til jul).

Se den officielle trailer nedenfor: