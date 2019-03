Nu er det afsløret, hvad P står for: Android Pie

Android 9 Pie er officielt ude og kan nu downloades, men ikke af alle – endnu.

P Android Beta har været tilgængelig i et stykke tid og på en række forskellige telefoner, har det været muligt at installere en tidlig version af Googles næste store styresystem-opdatering.

Men det er kun Googles Pixel-telefoner, der får adgang til den færdige version i dag, og de skal også undvære et par funktioner i et stykke tid. For eksempel bliver Slices først tilgængelig senere i år.

Google har også lovet, at de andre telefoner, der har deltaget i beta-programmet får Android Pie inden efteråret. Dermed kan der stadig være hold i de rygter, vi så fra Evan Blass for nylig – nemlig at Android P bliver frigivet den 20. august.

Hvad er nyt?

Et par af de nye funktioner i Android Pie 9 er bl.a. Adaptive Batteri, som finder ud af, hvilke apps, du bruger på forskellige tidspunkter af døgnet, bedre automatisk skærmtilpasning, ny iPhone-inspireret navigering og notch-support.

Vigtigst af alt er måske at volumeknapperne nu justerer medievolumen hver gang og ikke pludselig skifter til ringetonevolume i stedet. Det var ærligt talt også på tide.

Du kan læse mere om alle ændringer og opdateringer her.

Hvis du har en Pixel-telefon, kan du downloade Android Pie allerede nu. Hvis du ikke har modtaget information om opdateringen endnu, kan du gå i telefonens indstillinger og tjekke

(Obs. Nogle links kan være skrevet på engelsk).