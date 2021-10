Nu er der priskrig på streaming

Disney+ blev september 2020 lanceret her i Danmark med en attraktiv pris på 59,- / måned. Den er senere blevet til 79,- / måned. Det skete samtidigt med, at man tilføjede en del mere indhold til det mere voksne publikum.

Nu her 26. oktober åbner HBO Max så dørene og erstatter HBO Nordic. Det bliver med mere indhold end før, og Warner Bros. film 45 dage efter biografpremieren.

Også med HBO Max er prisen 79,- / måned samt mulighed for at købe 12 måneder til rabatpris (599,-). HBO Nordic har senest har ligget på 99,- / måned. Prisen for et års HBO Nordic kontra HBO Max er således næsten halveret, selv om der med Max bliver fyldt mere indhold på.

Det er nok de færreste, der havde regnet med, at HBO Max ville blive billigere end HBO Nordic. Men HBO synes at følge Disney’s opskrift og håber på lynhurtig vækst med sit indholdskatalog til en attraktiv pris.

Netflix koster ligeledes fra 79,- pr. måned i Danmark, men det er basis abonnementet uden HD og Ultra HD kvalitet og kun 1 bruger, så de fleste betaler nok 99,- eller 129,-. Selv om Netflix’s danske kundebase nok ikke flygter væk, med HBO Max’s tilkomst, så strejfer tanken nok nogle, at Netflix nu virker lidt dyrt sammenlignet med de nye konkurrenter.

Viaplay uden sporten koster 119,- / måned, og man kunne spekulere i, om den ikke får det noget sværere i fremtiden til den pris? Spørgsmålet er om Viaplay’s investering i egne originalserier og film kan opveje, at de ikke har helt samme rettighedsportefølje på f.eks. film som tidligere? Da Netflix blev lanceret tilbage i 2012, så sænkede Viaplay faktisk prisen fra 99,- til Netflix niveauet på de 79,-.

Også en tjeneste som C More, med sine 99,- / måned, ser nok lidt dyr ud for mange, når man sammenligner med HBO Max og Disney+.

Så spørgsmålet er om introduktionen af HBO Max til en attraktiv pris flytter streamingkunder, der så opsiger andre tjenester? Eller er der stadig plads til vækst i danskernes antal af streamingtjenesteabonnementer og udgifter hertil?

I horisonten har vi også SkyShowtime, et partnerskab mellem Comcast og ViacomCBS, der tilbyder premium og originalt indhold fra Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures og Nickelodeon. Kommer de også med et attraktivt samlet tilbud til en god pris, så bliver der endnu mere konkurrence.

Warner Bros og Discovery vil også samle HBO Max og Discovery+ i en fusion. Når den handel er godkendt og på plads, så står de naturligvis endnu stærkere.

Spørgsmålet er dog naturligvis, om vi ikke også, med færre, stadig større giganter, på et tidspunkt vil opleve, at prisen så begynder at stige.