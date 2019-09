Nintendo Switch Lite kan ikke kobles til et TV – ej heller via hacking og mods

Har du tænkt følgende: ”Jeg køber en Nintendo Switch Lite, selvom den ikke kan kobles til fladskærmen – den er billigere og nogen får den nok koblet til fladskærmen før eller siden,” så kan du godt tro om igen.

Det er ganske enkelt umuligt for Nintendo Switch Lite at sende noget video-signal ud, og dette skylde ikke kun den manglende dock, som ellers følger med den almindelige Switch.

YouTuberen Jonathan Downey fra Spawn Wave har skilt en Switch Lite ad og forklarer nu, at ”der er ikke er mulighed for at sende nogen form for videosignal ud”.

Du kan se den fulde video herunder:

Mindre batteri, samme styrepinde

“Det ser ud til, at den nødvendige hardware slet ikke er tilstede, hvilket er en halvleder, som skal fortolke video,” afslører Downey.

”Der er intet til at fortolke eller videresende nogen form for video.” ”Så desværre vil de, der håber på, at der på sigt vil komme en mulighed senere hen, blive skuffede, da det ikke ser ud til at være muligt.!

Den skællede Switch Lite afslr’ere samtidig, at enheden benytter de samme Joy-Con styrepinde, som findes i den klassiske model, selvom du nu ikke længere kan fjerne førnævnte Joy-Cons.

Dette kan måske skabe bekymring for de, som har oplevet problemer med deres Joy-Cons på den ældre hardware. Batteriet er desuden lidt mindre end i den originale Switch, men med en mindre skærm og mere effektivt chipsæt skulle det ikke betyde så meget.

Tilt rods for den manglende alsidighed, er vi ganske begejstrede for Nintendo Switch Lite. Har du ikke behov for at tilslutte din Switch til den store skærm, er den nye lillebror derfor stadig en vinder.