Nintendo Switch får langt om længe voice chat

Det var så lidt kære læsere. Vi tænker, at vi fortjener lidt ros, for at vi nu kan bringe jer nyheden om, at voice chat nu bliver muligt på alle spil til Nintendo Switch .

Under vores seneste dækning af Nintendo Switch 2 -rapporten fra Nikkei , spurgte vi (måske kanp så pænt) om de ansvarlige ikke snart ville tilføre voice chat til konsollen?

Nu kan softwareudvikleren Vivox, som står bag voice chat-teknologien i Fortnite til Nintendo Switch så annoncere, at de gør deres teknologi tilgængelig for alle udviklere til platformen. Hvad siger i så?

Nintendo Switch Online her er alt du skal vide

Variety rapporterer , at teknologien allerde virker i spillene Paladins og Smite til Nintendo Switch. Som vi desuden har erfaret igennem Fortnite, tillader teknologien voice chat på tværs af spillere og forskellige konsoller.

Endelig! Men vil alle spil nu få chat-funktion?

Vi er nødt til at gøre det klart, at det ikke er Nintendo som har gjort dette muligt, men i stedet en af deres partnere. Det er vigtigt at få med, da der endnu ikke er kommer nogen officiel annoncering, der indikerer, at funktionen bliver mulig på alle online spil til Nintendo Switch.

Nintendos egen tilgang til voice chat i deres online spil er allerede kendt, og kræver, at du forbinder en smartphone trådløst til konsollen via Wi-Fi og bruger Nintendos Switch Online-app.

Indtil videre er det derfor nok ret sikkert, at Nintendo holder sig til denne løsning.

Nintendos amerikanske direktør, Reggie Fils-Aime, fortalte i 2017 til Kotaku , at denne metode giver mere ”et bedre og mere robust resultat”.

Om ikke andet, vil det slet ikke give mening, hvis tredjepartsudviklere, som arbejder på online multiplayer-titler til Nintendo Switch, ikke inkorporerer disse værktøjer. Nintendos løsning er måske unik og brugbar i nogle scenarier, men de fleste online-spillere forventer, at hele spiloplevelsen kommer fra deres konsol.

Et smart træk fra Nintendo side kunne være, at understøtte begge muligheder i deres online-spil, eksempelvis de mest populære som Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate og Splatoon 2. Det er ikke kun fair for spillerne, men ville også gøre online-abonnementet til Nintendo Swich det mere tiltalende – en tjeneste som kun bliver mere vigtig for firmaets bundlinje, som Switch vokser sig større.