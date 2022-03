Netflix arbejder på et gebyr for deling af adgangskoder - og det er måske kun begyndelsen

For nylig blev det klart, at Netflix vil blive endnu dyrere, da der vil blive pålagt et ekstra gebyr, hvis du vil dele dit login med en person uden for din husstand.

Efter en tidligere prisstigning på streamingtjenesten er denne nyhed nok det modsatte af populær, men da mange mennesker deler deres konti med deres venner, forældre eller partnere, er det måske ikke overraskende, at Netflix vil forsøge at sætte en stopper for det.

Faktisk tillader næsten 14 % af Netflix-brugerne, at gratister kan bruge deres konto uden at betale. Men for nyligt kom det frem, at Netflix på nogle få udvalgte markeder tester et tillægsgebyr på 2,99 dollars for dem, der deler deres Netflix-konto med personer, der bor uden for deres husstand. Dermed kan det fremover blive dem, der deler deres konti med andre, som skal betale regningen.

Netflix gjorde det klart i et indlæg med titlen "Paying to Share Netflix Outside Your Household", at beslutningen simpelthen handler om penge:

"Vi har altid gjort det nemt for folk, der bor sammen, at dele deres Netflix-konto med funktioner som separate profiler og flere streams i vores standard- og premium-abonnementer. Selv om de har været enormt populære, har de også skabt en vis forvirring om, hvornår og hvordan Netflix kan deles. Som følge heraf deles konti mellem husstande, hvilket påvirker vores evne til at investere i nye fantastiske tv- og filmprogrammer til vores medlemmer."

For to år siden brugte Netflix næsten 12 milliarder dollars på indhold og forventede at bruge 17 milliarder dollars sidste år. I den periode har konkurrenter som Amazon Prime Video, Paramount+, HBOMax og især Disney+ øget deres abonnenttal og muligvis trukket seere væk fra Netflix til deres egne tilbud. For at fortsat at være konkurrencedygtig på et stadig hårdere marked og fastholde betalte (og ubetalte) seere skal Netflix bruge endnu flere penge på indhold i 2022 og fremover.

Hvad ville der ske, hvis Amazon (ovenfor) indførte et lignende tillægsgebyr? (Image credit: TechRadar)

Det er også rimeligt at antage, at der er tale om et rent profitmotiv. Netflix har på baggrund af IP-adresser vidst, at folk, der bor flere hundrede kilometer fra hinanden, har adgang til den samme konto. Det er en betydelig, uudnyttet indtægtskilde (penge, som de for eksempel vil kunne bruge på Bridgerton 3 og Stranger Things 5).

Hvis testene går godt, og de beslutter sig for at holde fast i det nye gebyr, kan det være et skelsættende øjeblik, ikke kun for alle Netflix-brugere, men også for andre adgangskodebaserede tjenester og indholdssystemer, der traditionelt ikke har været afhængige af placering for at afgøre, hvem der er og ikke er et kvalificeret medlem.

Forestil dig, hvad der ville ske, hvis Amazon eller Disney Plus indførte et lignende tillægsgebyr. Hvor mange personer bruger din Disney Plus-konto?

Mange af disse platforme er allerede begyndt at arbejde på måder at begrænse antallet af gange, som betalte konti kan bruges. Microsoft begrænser f.eks. antallet af systemer, der kan dele en Office365-konto. Hvis du glemmer at fjerne den fra en gammel computer, før du downloader softwaren til en ny computer, forhindrer Microsoft dig i at gøre det og tvinger dig til først at deaktivere kontoen på det oprindelige system.

Adobes apps og Cloud tvinger dig til at logge ud af f.eks. Photoshop på ét system, før du kan uploade det på et andet.

Netflix begrænser allerede antallet af personer, der kan se indhold på en konto på samme tid (to for basisabonnementet og fire for premium-abonnementet).

Alligevel har mange af os delt logins til Netflix, Disney Plus og utallige andre tjenester med familie og venner uden problemer, forudsat at ikke alle bruger dem på samme tid, og at mindst én person betaler.

Så det vil måske ikke fungere så godt i fremtiden, da virksomhederne er begyndt at revidere deres medlemskabspolitikker og begrænsninger. Login-oplysninger vil ikke længere være nok, i fremtiden kan det også være vigtigt med placering (baseret på IP).

Det kan især blive en udfordring for mange skilsmisse-familier. I hvert fald dem, der er stadig har et godt forhold til hinanden. Her betaler den ene part måske for Netflix abonnementet og deler det, imens den anden betaler for Disney+. På den måde får børnene adgang til to streamingtejenester, men hver husstand betaler kun for én. Det kan nu gå hen og blive fortid.

Der er ingen tvivl om, at et ekstra-gebyr vil kunne mærkes hos mange brugere.