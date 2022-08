Netflix vil blokere for downloads

Netflix nægter at kommentere en afsløring af de artige. En udvikler har nemlig tippet det amerikanske erhvervsmagasin Bloomberg om en tekststreng, som løfter en flig af sløret for streamingkæmpens fremtidsplaner.

Det er Mark Gurman fra erhvervsmagasinet Bloomberg, som tidligere været ude med skriverier om, at Apples plan er med tiden, at udvide sin i forvejen blomstrende forretning med flere reklamer.

Senest var det om, at Apple arbejder med annoncer til iPhone og iPad. Nu har den troværdige skribent med baggrund i tippet igen været ved tastaturet.

Denne gang handler det også om, at udvide forretningen med reklameindtægter, men nu er det altså Netflix, der er kommet under lup. Det skriver meremobil.dk

Ifølge Mark Gurman vil Netflix' plan om et reklamefinansieret niveau få klippet mindst en hæl i forhold til et betalt abonnement.

Vælger man at streame fra Netflix, så bliver det i bogstaveligste forstand kun streaming.

Netflix planlægger nemlig, at brugere af deres kommende reklamefinansierede niveau ikke får adgang til at downloade hverken film eller serier eller andre former for shows fra platformen.

Altså: Det vil være slut med, at hente film ned til flyveturen eller til at nyde foran pejsen i den norske skihytte, hvis man vælger det gratis tilbud, og dermed skal streame reklamer a la noget der formentlig vil ligne de danske flowtv-kanaler TV 2 eller TV 3. Sådan skriver meremobil.dk

Mark Gurman skriver, at Netflix har afsløret sig selv ved, at have kodet det ind i koden på virksomhedens iPhone-app.

Det var udvikleren Steve Mosers, som faldt over en tekststreng med teksten "Downloads available on all plans except Netflix with ads" og efterfølgende tippede Bloomberg News.

Netflix har altså afvist at kommentere afsløringen. Dermed konkluderer Mark Gruman, at Netflix endnu ikke har reklame-planerne helt på plads, og at Netflix fortsat kan nå at ændre retning.

Netflix planlægger ifølge Bloomberg, at rulle det annonceunderstøttede niveau ud i begyndelsen af næste år. Det rapporterer meremobil.dk