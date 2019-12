Netflix udsender officiel advarsel vedrørende latterlig ”Bird Box Challenge”

Måske fordi de frygter for potentielle sagsanlæg, melder Netflix nu ud på Twitter og advarer folk imod at gøre skade på sig selv ved at udføre ”Bird Box Challenge”, som – eftersignede – er den seneste dille, der florerer på sociale medier.

Udfordringen, som udspringer af og er inspireret af Netflix populære nye originale science-fiction-film med Sandra Bullock i hovedrollen, hvor et mystisk fænomen forårsager masseselvmord når det ses, har fået folk til at fotografere og filme sig selv gående rundt med bind for øjnene.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.January 2, 2019

Vi har ikke set meget bevis for, at ”Bird Box Challenge” er et ægte ”fænomen”, bortset fra en video af et spædbarn , der løber ind i en væg samt et underligt sarkastisk tweet, som blev spottet af CNET . Med det sagt, er der stadig en potentiel risiko for, at nogen vandrer ud i trafikken eller ud fra en klippe med bind for øjnene.

Skal vi bedømme ud fra Tweets, ser det ikke ud som om, at nogen for alvor tager udfordringen op, så Netflix kan potentielt ende med at gøre mere skade end gavn ved at sætte fokus på det.