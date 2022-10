Netflix klar med billigere abonnement

I november vil Netflix i 12 lande lancere et nyt og billigere abonnement, der til gengæld vil indeholde reklamer.

Det oplyser Netflix ifølge Computerworld på sin hjemmeside.

Det nye abonnement vil dog i første omgang ikke være tilgængeligt i Danmark, men man vil kunne få glæde af det i vores naboland Tyskland. Her kommer et abonnement til at koste 4,99 euro, hvilket svarer til 37 danske kroner.

I Tyskland har det billigste Netflix-abonnement hidtil kostet 7,99 euro, hvilket svarer til 59 kroner, skriver Computerworld.

Netflix kalder det nye abonnement for Basic With Ads, hvilket indikerer, at der er tale om Netflix’ hidtidige basis-abonnement, som nu er gjort billigere ved hjælp af reklamer.

Ifølge Netflix vil der blive vist fire til fem minutters reklamer hver time, og hver enkelt reklame vil vare mellem 15 og 30 sekunder.

Det nye Netflix-abonnement reklamer vil i første omgang være tilgængelig i Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Italien, Japan, Mexico, Storbritannien, Sydkorea, Spaniens, Tyskland og USA. Det skriver Computerworld.