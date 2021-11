Netflix games afhængig af Apple

App Stores strenge retningslinjer forhindrer tredjepartsapps fra at fungere som all-in-one gamehubs. Tidligere på måneden kastede Netflix sig officielt ind i gamingverden ved at rulle en mobil streamingtjeneste for spil ud til Androidbrugere.

Netflix meddeler, at de arbejder på en iOS-variant af tjenesten, men ifølge Bloomberg kommer App Stores vilkår til at sætte en kæp i hjulet for Netflix’ planer om en app i butikken. Apple forhindrer tredjepartapps i at fungere som gamehubs, hvilket er blevet lidt af en strid med cloudgamingtjenster som Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now og Google Stadia. Det skriver Mobil.nu

Cloudgamingtjenester kan kun komme udenom Apples regler ved at gøre sine spil tilgængelige via en webapp, som Facebook allerede har gjort.

Netflix skulle have planer om en strategi, hvor de lægger spillene ud på App Store hver for sig. Det betyder, at spillene ikke kan spilles eller downloades fra Netflix-appen, man kan kun åbne dem derfra, skriver Mobil.nu

Tjenesten fungerer kun på den måde på Android-enheder, hvor spillene er samlet i en særlig tab i Netflix-appen, men downloades individuelt fra Google Play Store. Den metode fungerer udmærket, men den er ikke optimal for en all-in-one gamingtjeneste.

Her burde brugerne kunne downloade og spille spillene i selve tjenesten. Derfor kan Netflix med tiden lægge spillene i clouden. Det kan fungere med Android, men Apples vilkår gør det næsten umuligt for cloudgaming at fungere og tvinger tjenesterne til at nøjes med webapps.

Hvis og når Netflix bestemmer sig for at gå ind i cloudgaming, er det ikke til at vide, hvad der sker med tjenesten på iOS. Hvis det skal fungere optimalt for Netflix, skal Apple ændre reglerne eller gøre en undtagelse for Netflix. Det skriver Mobil.nu