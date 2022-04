NENT rammer YouSee-streaming

Flere brugere af YouSee streaming tv har undret sig over en ny “fejl” som de oplever, nemlig at det ikke er muligt for flere enheder at se den samme kanal samtidig.

Streamingtjenesten YouSee TV & Film tillader ellers at der er op til fem enheder tilknyttet. Fra disse enheder kan der være op til fire aktive samtidig, dvs. streame hvert sit. Det skriver recordere.dk

For kanaler fra Viasat og TV 2 gælder dog den yderligere begrænsning at kun muligt at streame to kanaler samtidig fra familien.

Man kan eksempelvis streame TV3 og 3+ samtidig, men ikke f.eks. TV3, 3+ og 3 Puls samtidig. Eller man kan streame TV 2 og TV 2 News samtidig, men ikke TV 2, TV 2 Charlie og TV 2 News samtidig. Kun 2 kanaler fra de familier ad gangen.

Nu har selskabet bag TV3-kanalerne, NENT, ifølge recordere.dk indført yderligere begrænsninger som rammer YouSee streaming, og formentlig de øvrige tv-tjenester også; Men lige nu og her kan det konstateres, at kun YouSee TV & Film er ramt af de nye regler.

NENT har begrænset TV3-kanalerne så samme kanal kun kan ses ét sted ad gangen. Så ikke noget med at se Champions League fodbold på 3+ fra to enheder som hidtil. Nu er det kun muligt at se kanalen på én enhed ad gangen.

Begrænsningerne på én stream ad gangen gælder for tv-kanalerne 3+, TV3 Sport og TV3 Max. Det skriver recordere.dk