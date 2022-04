Næsten alle Netflix-konti bruges af flere

Leichtman Research Group, Inc. har foretaget en forbrugerundersøgelse af det amerikanske marked for streamingtjenester, som viser, at mange deler deres abonnementer.

Det er femte gang, at LRG har foretaget en sådan undersøgelse. Den er baseret på svar fra 4.400 husstande.

Ifølge undersøgelsen har 83 procent af de amerikanske husstande mindst abonnement til én streamingtjeneste. Og 67 procent af alle husstande har Netflix. Det skriver meremobil.dk

Det kom fornylig frem, at Netflix netop nu er ved at teste muligheden for, at kunne tage ekstra betaling for en konto, hvis den deles mellem to eller flere husstande.

Netflix taber nemlig penge, når brugerne deler abonnementer. Det gør sig også gældende for andre streamingtjenester.

Dog er der også fordele ved, at brugere deler et login. Det kan nemlig betyde, at brugerne ikke opsiger abonnementet, hvilket kan være alternativet. Derfor kan deling af konti være med til at fastholde abonnenter – og sikre streamingtjenesten en stor kundebase, skriver meremobil.dk

Ifølge undersøgelsen bruges 33 procent af Netflix-kontoerne i mere end én husstand. Dvs. abonnementet deles. I undersøgelsen kommer det også frem, at 15 procent af Netflix-kontoerne i en husstand er lånt fra en anden, som betaler abonnementet.

Der er 3 procent, hvor flere husstande deler omkostningerne ved abonnementet, skriver meremobil.dk