Næste store innovation fra Xiaomi kan være soldrevet telefon

Xiaomi har indsent patenter til WIPO (World Intellectual Property Office) vedrørende en smartphone med solpaneler på bagsiden. Xiaomi er blevet en markant spiller på smartphone-scenen rundt omkring i verden. Denne telefon med solpaneler er dog ny og noget der ikke tidligerer er eksperimenteret meget med. Kun få firmaet arbejder på grønnere løsninger.

Ifølge en rapport fra LetsGoDigital har telefonen på tegningerne et heldækkende skæm uden hak eller huller. Dette kan betyde, at telefonen benytter en pop-up-kamera til det frontvendte kamera, men hvem ved. Ifølge tegningerne i patentansøgningen ser der dog ikke ud til at være tegn på et sådan modul i toppen.

Billede 1 af 2 (Image credit: LetsGoDigital) Source: LetsGoDigital Billede 2 af 2 (Image credit: LetsGoDigital) Source: LetsGoDigital

Der går samtidig rygter om, at Xiaomi arbejder på en kameraløsning bygget direkte ind i skærmen; Vi forventer dog ikke, at dette bliver en del af en telefon med solpaneler. Det ser dog stadig ud til, at der er en indbygget fingeraftrykslæser i skærmen, eftersom bagsiden er dækket af solpaneler.

Fordi vi lever i en tid, hvor smartphoneforbruget er vokset eksplosivt, er også batteriteknologien forbedret og perfektioneret, så vi får mest mulig tid med de håndholdte efter hver opladning.

Det er dog begrænset hvor meget der er blevet eksperimenteret med solpaneler. Nu fokuserer firmaer så på ægte innovationer, og vi håber, at Xiaomi kan realisere dette projekt, så vi kan se hvordan den klarer sig. Vi holder øje med udviklingen, så bliv hængende.