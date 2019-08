Næste kapitel i Resident Evil-serien er Project Resistance – det er ikke et remake

Det ser ud til, at et nyt Resident Evil-spil er på vej. Det hedder Project Resistance og der er ikke tale om et remake. Capcom har lanceret et teaser website til Project Resistance, som fortæller, at spillet officielt vil blive annonceret med en teaser trailer d. 9. september kl. 17.00 dansk tid.

Tidligere på året havde Capcom stor succes med det kritikerroste Resident Evil 2 Remake, men et helt nyt Resident Evil-spil kommer som en positiv overraskelse.

Hvad ved vi indtil videre?

(Image credit: Capcom)

Vi ved endnu meget lidt om Project Resistance og kan derfor intet sige om historien, hvor spillet foregår eller karaktererne. Vi kan dog sige, at spillet kommer til PS4, Xbox One og PC (via Steam).

Dertil vil Project Resistance kunne spilles for første gang under Tokyo Game Show til september, hvilket antyder, at det er længere fremme i udviklingsprocessen end vi først troede. Capcom vil også vise spillet frem på scenen under showet på bestemte tidspunkter.

Er du i nærheden og overvejer at kigge forbi? Så får du her programmet for scenen:

12. september fra 12:30 til 13:10 JST

13. september fra 12:00 til 12:40 JST

14. september fra 11:50 til 12:30 JST

15. september fra 15:30 til 16:30 JST

Vil du gerne selv prøve at spille Project Resistance under Tokyo Game Show, skal du registrere dig på forhånd. Desværre skal man bo i Japan for overhovedet at få denne mulighed.