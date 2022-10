Musks køb af Twitter udløser store bank til storbankerne

Da Elon Musk tilbage i april indgik en aftale om at overtage Twitter for 44 mia. dollar, så hoppede syv store banker med på vognen og påtog sig ansvaret for at finansiere en samlet gæld på 13 mia. dollar.

Normalt ville bankerne sælge sine lån videre i markedet, men da handelen grundstødte er det ikke sket, og derfor står de til nu at skulle gøre det i et marked, hvor renterne er meget højere og kurserne altså lavere. Altså, bankerne kan se frem til at få mindre i kassen for salget af gældsforpligtelserne, end der var udsigt til for fem-seks måneder siden.

Det skriver The Wall Street Journal ifølge MediaWatch med henvisning til unavngivne kilder.

Storbankerne, med Morgan Stanley, Bank of America og Barclays i spidsen, kan derfor se frem mod et tab på op mod 0,5 mia. dollar, viser en opgørelse fra 9fin, et analysefirma med fokus på gældsfinansierede opkøb.

Da Elon Musk i sidste uge foretog sig sin anden kovending i opkøbet af Twitter ved igen at ville overtage det sociale medie, var det et vilkår i meldingen til børsmyndighederne, at gældsfinansieringen, de 13 mia. dollar, falder på plads, skriver MediaWatch.

Midt i en økonomisk opbremsning skal der altså sælges erhvervsobligationer i markedet for 13 mia. dollar. Det er alstå på et tidspunkt, hvor obligationskurserne er under pres fra stigende renter, og hvor erhvervsobligationer i USA samlet set har tabt 13 pct. siden nytår.

I forvejen har bankerne på Wall Street tabt op mod 1 mia. dollar på erhvervsobligationer siden årsskiftet, skriver The Wall Street Journal ifølge MediaWatch.