Elon Musk afviser at fremskynde retssag med Twitter

Det seneste træk i sagen om det - måske - forliste opkøb af det sociale meide Twitter kommer fra rigmanden Elon Musk, som er hele sagens hovedperson.

I et forslag Elon Musk sender til retten, ønsker han at modsætte sig Twitters anmodning om at fremskynde den retssag, som platformen har indledt mod Musk, efter han trak et 44 milliarder dollar opkøb af Twitter-platformen i land. Det skriver Reuters.

Musks advokater i dokumentet indleveret til Delaware Chancery Court, at Twitters "ubegrundede anmodning" om at fremskynde fusionssagen til retssag om to måneder burde afvises.

Elon Musks begrundelse for at trække den enorme handel tilbage, har rigmanden tidligere formuleret således:

"Twitters pludselige anmodning om fordrejningshastighed efter to måneders fodslæben og sløring er dennes seneste taktik til at omslutte sandheden om spamkonti længe nok til, at føre tiltalte til at lukke handlen." Det skriver Computerworld.

Twitters mål med retssagen er at få en domstol i Delaware til at beordre Musk til at gennemføre fusionen af Twitter til den aftalte pris på 54,20 dollar per aktie.

Selskabet anmodede om, at retssagen skulle begynde i september, fordi fusionsaftalen med Musk ophører den 25. oktober.

Gældsfinansieringspakken, som en række banker har forpligtet til Musks opkøb udløber i april 2023. Det betyder, at hvis retssagen begyndte i februar og ikke afsluttes til april, kan aftalen kollapse. Det skriver Computerworld.