Motorola har muligvis løst problemet med foldebare mobiler

Foldebare mobiler er på vej, og stædige rygter fastholder, at Samsung Galaxy X kommer på markedet allerede i 2019. Et af de store problemer med foldebare mobiler er at finde ud af, hvordan man "krøller" skærmen sammen, uden at det efterlader mærker i den.

Nu ser det ud til, at Motorola er på vej med en løsning på det problem.

LetsGoDigital har opdaget, at Motorola har søgt patent på en metode, der angiveligt kan genskabe skærmen, efter at den er blevet foldet eller krøllet sammen. Det indebærer ifølge patentansøgningen varmeelementer og sensorer, som er bygget ind i den del af skærmen, der bliver foldet.

Sensorerne har til opgave at finde ud af, hvornår mobilen er tilbage i flad tilstand - og slukket. Herefter bliver varmeelementerne tændt, og de mærker, som foldningen har skabt, bliver udjævnet.

Targeted heat could defeat creases in folding phones. Credit: LetsGoDigital

Via MSPowerUser