Mød Counter Strike-holdet Astralis i Elgiganten

Det er et vaskeægte scoop, Elgiganten har gjort sig. Hos butikskæden har man overtalt tre af spillerne fra det verdensberømte Counter Strike-hold Astralis til at dukke op i Elgiganten i Fields i København lørdag den 26. oktober.

Og har du mod på det, kan du måske blive en af de heldige, der får lov at spille mod danskerne fra superholdet.

"Vi er enormt stolte over i Elgiganten at få besøg af Astralis-spillerne og at kunne give vores kunder en unik mulighed for at møde og spille mod dem. Det er et scoop af dimensioner, og vi glæder os enormt til at give vores kunder en fantastisk oplevelse i selskab med Astralis," siger Casper Mortensen, der er ansvarlig for gaming-events i Elgiganten.

Sådan får du chancen for at spille

Og det er givetvis nogle glade og tilfredse gamere fra Astralis, som du kan hilse på. Holdet er netop vendt tilbage som nummer 1 på verdensranglisten i CS:GO efter at have være vippet af pinden af ærkerivalerne fra Liquid.

Førstepladsen på verdensranglisten kom i land, selv om Astralis tidligere på måneden skuffende røg ud af turneringen DreamHack Masters i Malmø, da de i semifinalen mødte svenske FNATIC. I turneringen ESL One New York blev Astralis i september nummer to, og det er pointene for disse to turneringer, der atter har sendt holdet op på førstepladsen.

Du kan møde Astralis til en meet & greet lørdag d. 26. oktober kl. 12.00. Hvis du vil have en chance for at være blandt de, der efterfølgende får lov at dyste mod en Astralis-spiller, skal du skynde dig at deltage i samarbejdspartneren Logitechs Facebook-konkurrence. Der udtrækkes 18 vindere den 23. oktober, og du skal være mindst 18 år for at deltage.