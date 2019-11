Millioner på højkant til danskere med sløvt internet

Føles det som et forsøg på at køre Formel 1 i en sæbekassebil, når du prøver at uploade materiale på arbejdspladsen eller streame tv derhjemme, er det værd at læse videre her.

For så hører du muligvis til blandt de danskere, som lever i et område med så ringe internetdækning, at du nu kan søge om at få en bid af årets bredbåndspulje på 100 millioner kroner.

"Det er regeringens målsætning, at alle skal have adgang til en god bredbåndforbindelse. Det er helt afgørende for, at man kan bo og drive virksomhed over hele landet. Hurtigt internet er en vigtig forudsætning for, at vores børn kan aflevere deres lektier, at man kan handle på internettet og i det hele taget få en familie til at fungere fornuftigt," siger minister for teleområdet Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Ondt i internettet

Millionerne i bredbåndspuljen skal primært bruges på at sætte turbo på internettet i landdistrikter og tyndt befolkede egne.

Der vil typisk være tale om områder, som teleselskaberne har vurderet, at det ikke kan betale sig at udrulle hurtigt bredbånd til, og hvor beboerne lever med meget sløve forbindelser.

Helt konkret skal en ansøger bo et sted, hvor den mulige hastighed på det nuværende internet ikke er højere end 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload for at kunne komme i betragtning. Desuden skal en ansøgning omfatte mindst to adresser.

"Et Danmark i balance er en vigtig prioritet for regeringen. Derfor målrettede vi i 2018 puljen mere mod tyndt befolkede områder. Det ser helt klart ud til at have virket. Og derfor kan jeg kun opfordre lokalområder med "ondt i internettet" til at sende en ansøgning," lyder det fra Lars Chr. Lilleholt.

Det er i dag, den 30. april, at der åbnes for ansøgninger til puljen, som administreres af Energistyrelsen.

Men inden du farer i tasterne, er det smart lige at tjekke Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan finde detaljeret information om forudsætningerne for at få del i puljen og selve ansøgningsprocessen.