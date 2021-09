Microsoft lancerer Surface Go 3, Surface Laptop Studio, Surface Pro 8 og flere nyheder inden Windows 11 går i luften

Microsoft har officielt præsenteret en række nye Surface-produkter og længe ventede opdateringer til sine eksisterende produkter (f.eks. Surface Pro 8 og nogle spændende overraskelser.

Den mest iøjnefaldende lancering er Surface Laptop Studio, som er en bærbar computer rettet mod kreative brugere. Den har en 14,4 tommer berøringsskærm, der kan trækkes ud og vinkles for at gøre den til et digitalt lærred. Skærmen leveres med en 'PixelSense' opløsning på 2.400 x 1.600 og en opdateringshastighed helt op til 120Hz.

Hardwaremæssigt lyder den ret fantastisk med 11. generations Intel-processorer og muligheden for at et Nvidia RTX 3050 Ti grafikkort med 4 GB GGDR6-hukommelse. Der er også en kommerciel model tilgængelig med Nvidias professionelle RTX A2000 grafikkort til bærbare.

Nogle af de andre produkter kan allerede bestilles nu, men Microsoft skriver, at Surface Laptop Studio først kommer til Danmark i 2022. Her bliver startprisen indtil videre sat til 13.490 kroner.

(Image credit: Microsoft)

Surface Laptop Studio får Dolby Atmos-højttalere, et 1080p webcam, 16 GB eller 32 GB RAM og op til 2 TB SSD lagerplads. Selve designet minder om en tablet, såsom iPad Pro eller Surface Pro 7 med et tilsluttet tastatur. I modsætning til ægte tablets kan tastaturet dog ikke fjernes. Det altid spændende, når virksomhederne leger med formen på den traditionelle bærbare computer, og vi glæder os til at se, hvordan Surface Laptop Studio fungerer for den gruppe af kreative og digitale mennesker, den er tiltænkt.

Microsoft har også lanceret en ny Slim S Pen 2, som magnetisk kan gemmes i tastaturet til Surface Pro X, hvor det ligger og lader op. Genialt! (Image credit: Microsoft)

(Image credit: Microsoft)

Surface Pro 8 præsenteret

Surface Pro 8 blev også lanceret til Microsofts´ Surface-event. Det var ventet, og det er positivt, at Surface Pro 7, der udkom for næsten to år siden, nu får en en opgradering.

Og det ser ud til, at det har været ventetiden værd, fordi Microsoft meddeler, at det bliver den "mest magtfulde Pro nogensinde med dobbelt så god ydeevne som Surface Pro 7 med "40% højere CPU-ydelse" og "74% hurtigere grafisk ydeevne".

Opgraderingen kommer i form af Surface Pro 8, der kommer med 11. generations Intel-processorer (som har integreret Intel Xe-grafik) og fås med 8 GB, 16 GB eller 32 GB RAM.

Surface Pro 8 kommer også med en 13-tommer 2.880 x 1.920 skærm, som er 11% større end forgængeren, med en 10.8% højere opløsning end tidligere skærme, og den kan også leveres med en valgfri 120Hz opdateringshastighed.

Microsoft lover også op til 16 timers batterilevetid, og Surface Pro 8 kan oplades til 80% på lidt over en time. Der er også et 5MP frontkamera med 1080p video og et 10MP bagudvendt kamera med 1080p og 4K videounderstøttelse, hvilket skulle gøre dette til en fantastisk enhed til at foretage videoopkald. Microsoft kaldern selv Surface Pro 8 for "den mest kraftfulde 2-i-1 på markedet".

Prisen for Surface Pro 8 begynder ved 9.290 kroner. Men du må væbne dig lidt med tålmodighed, for lige som Surface Laptop Studio, kommer danskerne først til at kunne købe den i løbet af 2022.

(Image credit: Microsoft)

Den billige Surface Go 3 er landet

Surface Go 3 er en billig tablet fra Microsoft, der kommer i et stilfuldt design til en pris, der vil være opnåelig for rigtig mange forbrugere. Den leveres med en 10,5-tommer 1920 x 1280 skærm, 4 GB eller 8 GB RAM og enten en dual-core Intel Pentium Gold 6500Y processor eller en quad-core 10. generation Intel Core i3-10100Y.

Tidligere Surface Go-produkter har været gode for studerende, da den lavere pris og fremragende byggekvalitet har gjort dem velegnede til skoler og gymnasier, og her er det i høj grad prisen, der er afgørende.

Det ser ud til at Microsoft Surface Go 3 fortsat skal være til studerene og det yngre segment. Microsoft har sat en startpris på 3.490 kroner, og for de penge får du en model med 64 GB lagerplads, 8 GB RAM og en dual-core Intel Pentium Gold 6500Y processor. Du kan allerede nu forudbestille Surface Go 3 hos Microsoft, og den bliver tilgængelig fra 5. oktober.

Surface Pro X (Image credit: Microsoft)

En ny Surface Pro X

Microsoft har også overrasket med en ny Surface Pro X. Originalen var et interessant forsøg fra Microsoft på at skabe en Surface Pro-tablet med en skræddersyet ARM-processor, som var co-designet af Microsoft (frem for at stole på, at Intel skulle levere processorkraften).

Den originale Surface Pro X var dog ikke super imponerende på grund af dens høje pris og undervældende ydeevne. Netop ydeevnen imponerede generelt ikke i Windows 10 enheder med ARM-processor, da Surface Pro X blev lanceret i 2019.

Så vi er spændte på Microsofts næste forsøg, som ser ud til at rummer en række forbedringer i forhold til forgængeren. Startprisen er her sat til 8.999 kroner (4G-version), hvilket er billigere end forgængeren.

Den originale Surface Pro X kom kun i én version, der både havde wi-fi og Gigabit LTE mobilt internet, men den nye model leveres både i en version kun med wi-fi og én med wi-fi og LTE. Lige nu er det kun 4G (altså den dyreste) versionen, der kan forudbestilles hos Microsoft, som skriver, at vi kan forvente at se en version udelukkende med wi-fi i løbet af 2022. Wi-fi-udgaven bliver billigere, men her er Microsoft ikke kommet med en pris endnu.

Windows 11 med ARM kommer også til at understøtte x86- og x64 -emulering, så dermed får den nye version mulighed for at understøtte endnu flere apps. Manglen på apps var et alvorligt problem for originalen.

Den nye version har en 13-tommer skærm med en opløsning på 2.880 x 1.920, en brugerdefineret Microsofts SQ1 eller SQ2 processor og GPU SoC, 8 GB eller 16 GB RAM og op til 15 timers batterilevetid.

Surface Duo 2 har to skærme og åbnes som en bog (Image credit: Microsoft)

Microsoft mobilen... Surface Duo 2

Microsoft præsenterede også den nye Surface Duo 2 mobiltelefon. Det er en opdateret version af Micrsofts dobbelt-skærm mobil, som vi ikke har set så meget til herhjemme. Microsoft bruger ikke rigtig selv ordet smartphone eller mobil om Surface Duo 2, men den kan foretage opkald, så for os er det en mobil.

Surface Duo 2 er ikke nævnt i Microsofts danske pressemeddelelse, så det virker ikke som om Microsoft har planer om at lancere telefonen på det danske marked. I USA er startprisen sat til 1.499 dollars eller cirka 9.500 kroner.

Det er en høj pris for en mobil, men en forholdsvis billig pris for en mobil med to skærme. I modsætning til de foldbare mobiler som f.eks. Samsungs Z Fold eller Z Flip er der her ikke tale om en bøjelig skærm, men simpelthen to skærme, der sidder sammen via et hængsel.

Analyse: Tiltrængt med nye Microsoft produkter

Selv om vi havde forventet at se nye Surface-produkter, så kommer mængden af produkter alligevel bag på os. Produkterne ser spændende ud, og priserne er sat fornuftigt, hvis de holder hvad de lover. Nogle produkter som Surface Pro 7 skuffede i sin tid, så det er på tide med en efterfølger. Nu har Microsoft også haft et par år til at få feedback fra brugerne og tilpasse produkterne, så der er ingen undskyldning, hvis produkterne skuffer igen.

Både Surface Laptop Studio, Surface Pro X og Surface Pro 8 ser spændende ud, hvor Laptop Studio især henvender sig til professionelle, kreative brugere. Det er tiltrængt med nye Microsoft-produkter, så vi er virkelig spændte på at se produkterne live. Produkterne kommer alle sammen (undtagen Surface Duo 2) med Windows 11 præinstalleret.

Det giver Microsoft nogle flagskibsprodukter, som er skræddersyet til Windows 11, så virksomheden for alvor kan vise, hvad det nye styresystem kan levere.