Microsoft klar til at droppe Windows 8

Vi nærmer os udløbsdatoen og dermed også sidste support-dag for Microsoft Windows 8 styresystemet.

Fra og med januar 2023 begynder understøttelsen at ryge, og dermed stiger risikoen for at køre med et styresystem uden vigtige sikkerhedsopdateringer.

Af denne grund vil Microsoft fra og med juli måned begynde at meddele Windows 8.1 brugere om, at opgraderingen ikke længere bør udsættes.

Det vil ske i form af notifikationer, der fra og med denne fredag 1. juli vil begynde at dukke op i styresystemet. Det skriver Computerworld.

Som dengang Windows 7 nærmede sig sin udløbsdato, vil Microsoft minde brugerne om, at styresystemet snart vil blive pensioneret.

Modsat som ved tidligere Windows overhalinger, agter Microsoft ikke at belemre brugerne med en byge af notifikationer, skriver The Verge.

Den officielle sidste dag for Windows 8 bliver 10. januar 2023, hvorefter der ikke længere kan regnes med sikkerhedsrettelser og dermed sikker adgang til internettet med Windows 8 maskiner.

Det fremgår ifølge Computerworld af Microsofts egen supportside til Windows 8.

Sidste funktionsopdatering til Windows 8 udkom 12. januar 2016, mens den almindelige understøttelse blev indstillet 8. januar 2018.

Microsoft vil samtidig ikke tilbyde noget forlænget support-program, ESU eller ’Extended Security Update’, til virksomheder eller organisationer, der fortsat anvender Windows 8 systemer.

Windows 8 og afløseren Windows 8.1 var ikke synderligt lidet versioner af Windows, som led under sit mobilcentrerede bruger-interface, som fik mange brugere til at foretrække at forblive ved Window 7 eller vente til Windows 10 afløseren.

Windows 8 baserede systemer vil med al sandsynlighed ikke have mulighed for at opgradere til Windows 11, da hardwaren på de systemer ikke lever op til Windows 11’s mindstekrav.

Windows 11 kræver blandt andet et såkaldt TPM 2.0 krypteringsmodul, som første blev bredt tilgængeligt efter at Windows 10 affødte Windows 8 i slutningen af 2015.

Brugere vil i stedet blive tilbudt en opgradering til Windows 10.

Windows 10 styresystemets dage er dog også allerede talte, da denne står til officielt at blive sendt på pension 14. oktober 2025, hvor sikkerhedssupporten vil ryge. Det rapporterer Computerworld.

For systemer med Microsofts særlige ARM-optimerede version af Windows 8.1, Windows 8 RT, såsom Microsofts egen tablet, som Surface RT eller Nokia Lumia 2520, er 10. januar 2023 en skæbnesvanger dato.

Enhedernes særlige RT-version af Windows kan nemlig ikke opdateres til Windows 10 og vil derfor ikke længere modtage nogen form for overhalinger længere. Sådan rapporterer Computerworld.