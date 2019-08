MacBooks kan droppe butterfly-tastaturet til fordel for et optisk tastatur

Apples MacBooks har længe lidt under problemer med deres flade tastaturer– med masser af klager vedrørende deres nu berygtede butterfly-tastatur – men det ser ud til, at firmaet nu har planer om at gå helt væk fra mekaniske taster, hvis vi skal stole på et patent, som benytter optiske taster.

Patentet blev fremhævet af Apple Insider og dokumenterer flere koncepter på optiske tastaturer, der benytter en lyssensor til at aflæse om en tast er blevet trykket ned.

Undersiden af tasterne kan benytte en ”uigennemsigtig struktur” som blokerer for lyset, når den trykkes ned, hvilket igen registrerer et tryk. De enkelte taster vil inkludere en lyskilde sammen med en sensor og den lysblokerende struktur, imens det integrerede lys også kan fungere som baggrundsbelysning.

Tackler det taktile

Et område som stadig skal falde på plads er at sikre, at følelsen af at skrive på et optisk tastatur stadig føles som at skrive på et traditionelt mekanisk tastatur. Dertil kan Apple benytte ”et ben”, som er designet til at give efter, når tasten trykkes ned og som kan give forskellig feedback afhængig af om tasten trykkes halvt eller helt ned.

Dette “ben” skal designes, så det kan give efter både ”to, tre eller flere gange steder, for at give forskellige former for feedback, når tasten trykkes ned”. Apple er tydeligvis meget optaget af at bevare følelsen af et mekanisk tastatur, selvom de skifter til optiske taster.

Som altid bør vi huske at nævne, at Apple ikke nødvendigvis vil benytte teknologien i fremtidige MacBooks, selvom de patenterer den. Når det er sagt, er det tydeligt, at Apple arbejder på at forbedre deres tastaturer, ligesom de for nyligt har sendt en ny og forbedret udgave af Butterfly-tastaturet på gaden.

Det er samtidig værd at nævne, at den kommende MacBook Pro 16-tommer måske helt vil droppe butterfly-tastaturet, selvom det måske blot erstattes til fordel for noget mere traditionelt.

Apple har også nogle langt mere radikale koncepter i tankerne, hvor tidligere patenter eksempelvis har vist hvordan Apple har eksperimenteret med at udbytte tastaturet helt for et virtuelt OLED-tastatur.