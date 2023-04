MacBook Air 15" dukket op i test - men uden M3-chip

Det virker stadig mere sandsynligt, at Apples 15" MacBook Air (Åbner i nyt vindue)snart bliver præsenteret, men når den kommer frem, bliver det måske uden den tidligere rygtede M3-chip.

Det nye læk kommer fra en af de mere kendte kilder til Apple-snak, nemlig Mark Gurman, der via Bloomberg rapporterer (Åbner i nyt vindue), at nye Macs i øjeblikket testes med macOS 14, og at en af dem er en enhed, der "sandsynligvis vil være 15-tommer modellen af MacBook Air".

Gurman fortsætter dog med at sige, at den mystiske nye enhed er udstyret med en processor, der er "på niveau" med den nuværende M2 og har samme antal kerner (8 til CPU'en og 10 til GPU'en). Vi får yderligere at vide, at M3-chippen vil "komme senere", men ikke hvor meget senere.

Vi får bedre nyheder om den nye enheds eventuelle skærmspecifikationer, da Gurman hævder, at den kan køre med en skærmopløsning på 3024 x 1964, ligesom 14-tommer MacBook Pro (Åbner i nyt vindue). Husk dog, at den stadig ikke ville se helt så skarp ud, fordi den har et lidt større panel (men den ville stadig være mere end skarp nok).

Han går også lidt i detaljer om lanceringsdatoen, med teorien om, at eftersom 15-tommer MacBook Air tilsyneladende er under test nu, kunne den oplagte tidsramme for en afsløring være WWDC, som er Apples store udviklerkonference (Åbner i nyt vindue), der finder sted i juni.

Den potentielle timing for en lancering passer med et andet rygte (Åbner i nyt vindue), som vi har hørt om lanceringsdatoen for 15-tommer MacBook Air fra en kendt Apple-lækker, nemlig skærmanalytikeren Ross Young. Han hævdede for nyligt (Åbner i nyt vindue), at panelproduktionen til 15-tommer MacBook Air i øjeblikket er ved at blive optrappet med henblik på en forventet lancering i den nærmeste fremtid. Young mener, at den nye Air kan blive lanceret allerede i næste måned, men WWDC i juni virker som et mere fornuftigt valg for den store afsløring.

Kan skuffe nogle

Der er efterhånden dukket en masse rygter op om, at 15-tommer MacBook Air faktisk er på vej og måske vil blive lanceret i den nærmeste fremtid, sandsynligvis inden for de næste par måneder. På nuværende tidspunkt ville det overraske os, hvis den ikke gør det, men man ved aldrig - selv om dette er Apples plan lige nu, kan der stadig ske en ændring i sidste øjeblik.

Hvis Gurman har ret i, at den nye MacBook Air får en M2-chip af en slags i stedet for en M3-chip, vil det sandsynligvis skuffe nogle - ikke mindst fordi tidligere rygter fra Gurman og DigiTimes har antydet, at MacBook Air fra 2023 ville komme med en M3-chip. Disse spekulationer var dog baseret på, at MacBook Air-modellen skulle dukke op senere på året, snarere end at blive frigivet inden for kort tid.

Andre kilder har også for nylig hævdet, at Apple vil holde fast i M2-chippen i den større kommende MacBook Air, og det giver også mening i forhold til virksomhedens samlede sortiment af bærbare computere.

For hvad nu hvis MacBook Air 15-tommer modellen dukkede op med en M3-chip indeni. Ville det ikke gøre dem, der lige har købt Apples nyligt lancerede MacBook Pro-modeller (Åbner i nyt vindue) tidligere i år med M2-chips indeni, sure? Det tror vi nok. Desuden er det jo ikke sådan, at en M2-chip ikke ville være kraftig nok til en MacBook Air.

Alt ovenstående er selvfølgelig kun spekulationer i øjeblikket, men mængden af rygter, vi har hørt på det seneste, tyder på, at en ny MacBook Air 15 snart kommer. Vi vil rapportere om alt, hvad der dukker op om MacBook Air fra nu af og frem til lanceringen, så hold dig opdateret her på TechRadar for at få alt det seneste nyt.

Via The Verge (Åbner i nyt vindue)