Logitech lancerer MX Keys Mini

MX Keys Mini er et tastatur i mindre format, der bygger på de bedste features fra MX Keys standardstørrelse, som har været på markedet i noget tid, og som er et fremragende tastatur. Nu kan du få samme funktioner i et minimalistisk, trådløst tastatur, der er designet at kunne passe ind, der hvor man arbejder. Uanset om du arbejder på kontoret eller hjemmekontoret (sofaen). MX Keys Mini er designet til at give brugerne "effektivitet, stabilitet og præcision", så det bliver lettere at arbejde kreativt.

MX Keys Mini er udstyret med Perfect Stroke, der skal være Logitechs bedste ikke-mekaniske tasteteknologi. Den minimalistiske formfaktor gør det lettere at placere musen tættere på tastaturet og hjælper ifølge Logitech med at holde dine skuldre i balance og det resulterer i en bedre positur og en forbedret ergonomi. Logitech har forbedret tastestabilitet for at reducerer støj og har optimeret responsiviteten.

Der er tre nye funktioner tilgængelige i MX Keys Mini, der skal optimere arbejdsoplevelsen, når du anvender Logitech Options: En diktat-tast (en feature, der er tilgængelig i Windows og macOS), en mute/unmute mikrofon-tast samt en emoji-tast. MX Keys Mini byder også på lynopladning med USB-C og kan nemt forbindes til tre trådløse enheder via Bluetooth Low Energy og er kompatibelt med Windows, Chrome, Linux og Android, macOS, iOS, iPadOS, Bluetooth og Logi Bolt USB-receiver. MX Keys Mini for Mac er optimeret for macOS, iOS, and iPadOS. MX Keys Mini kommer i tre farver – rosa, lysegrå og grafit

Pris og tilgængelighed

Logitech MX Keys Mini og MX Keys Mini til Mac er tilgængeligt fra den 28. september hos Logitech.com og hos udvalgte forhandlere. Den vejledende udsalgspris for MX Keys Mini og MX Keys Mini til Mac er 899 kr.