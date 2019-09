Logitech afslører verdens mest avancerede mus

Den nyeste flagskibsmus fra Logitech ser ud til at kunne sætte fut i tingene på hjemmekontoret.

Logitech siger selv, at MX Master 3 musen giver brugerne utrolig høj hastighed og præcision, uanset om de arbejder som programører eller grafiske designere.

Det nye MX Keys tastatur, der blev lanceret samtidig, ser ud til at være den perfekte partner til musen, og giver ifølge Logitech en fantastisk taste-oplevelse. Tastaturet fås også med ergonomisk støtte og har indbygget intelligent belysning.

MX Master 3

MX Master 3 er Logitech mest kraftfulde mus til dato. Den er udstyret med et helt nyudviklet hjul, der kan scrolle 1.000 linjer på et sekund, hvilket gør den til et ideelt værktøj for programmører på jagt efter én bestemt linje med kode.

Den nye hjul, der er lavet at Schweizisk rustfrit stål, betyder at man kan scrolle 90 procent hurtigere end med de tidligere modeller. Magneter inde i musen er med til både at reducere friktion og støj, når man bruger hjulet.

Man kan stadig vælge at få haptisk feedback, så man kan mærke hjulet drejer. Den funktion findes også i tidligere modeller. Men her kommer der en ny funktion, hvor man kan mærke hjulet dreje, men hvor det stadig kører lydløst. Takket være en 4.000 DPI sensor er MX Master 3 utroligt præcis, uanset hvilken overflade man bruger den på, og det gælder endda også glas.

På selve musen, har Logitech gjort tommelfinger-hjulet på MX Master 3 større end nogensinde før. Det er nu også lavet af rustfrit stål, men det er lykkedes at holde vælge på 141 gram, så musen har god bevægelighed.

På MX Master 3 er der bedre adgang til frem/tilbage knapperne, og en ny knap til tommefingeren kan bruges, når man ellers ville bruge håndbevægelser. F.eks. når man vil zoome ind eller ud på et kort eller skifte imellem apps på skærmen. Logitech har også optimeret musen, så den fungerer bedre med nogle af de mest almindelige apps som Photoshop og Microsoft Excel. Og selvfølgelig kan man programmere særlige knap-funktioner til programmerne.

Batterilevetiden er på op til 70 dage på en opladning via USB-C porten, og man får op til tre timers brug ved bare et minuts opladning.

(Image credit: Logitech)

MX Keys tastaturet

Ud over MX Master 3 musen har Logitech også lanceret MX Keys tastatur som en del af et sæt. Ifølge Logitech er tastaturet "formet til dine fingerspidser", og det skal give brugerne en følelse af "ultra-flydende indtastning".

MX Keys er bagbelyst, hvilket gør det muligt at arbejde ved lav belysning eller endda i mørke. En indbygget sensor kan mærke, når brugeren er i nærheden og måler samtidig lysniveauet. Lyset tilpasser sig til lysforholdene og kun er tændt, når brugeren sidder ved tastaturet, for så holder batteriet længere.

Batterilevetiden er cirka 10 dage, når funktionen med bagbelysning er slået til. Slukker man den funktion, holder batteriet i helt op til fem måneder, og det kan lades op via USB-C porten.

Man kan tilpasse knappernes funktioner, så man lave sine egne tastatur-layouts, og man kan tilføje bestemte funktioner til en række hotkeys.

Tastaturet vejer 810 gram og det har fået ekstra stabilisering for at gøre det behageligt at arbejde med. Inde i tastaturet sidder der en metalplade, der hjælper med at stabilisere det. Tastaturet kan købes med en håndledsstøtte i memory skum, der sikrer, at tastaturet er behageligt at arbejde med selv i længere perioder.

(Image credit: Logitech)

Både MX Master 3 og MX Keys fungerer med Windows, Mac og Linux enheder. De kan også bruges på flere enheder ad gangen, så man kan overføre filer, billeder eller dokumenter ved hjælp af Logitechs Flow tjeneste.

Begge enheder er allerede til salg hos Logitech i Danmark. Prisen på MX Master 3 er 899 kr. MX Keys koster også 899 kr. Køber man begge dele på en gang, så er prisen 1.798 kr., og ja, det er fuld pris for begge enheder, men så får man også den bløde håndledstøtte, der normalt koster 167 kr., gratis med i prisen.