Lige nu kan du spare 44 % på Xiaomi Redmi Note 5

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

I går kunne vi fortælle den gode nyhed, at Alcatels nye yderst budgetvenlige mobiler, Alcatel 1X (2019), Alcatel 3L (2019) og Alcatel 3 (2019), lander i Danmark i løbet af foråret. Men føles den tidshorisont lige lovlig lang, fordi du skal bruge en billig telefon lige her og nu, har CDON et glimrende tilbud, du bør tjekke:

Onlinebutikken har nemlig sat Xiaomi Redmi Note 5 (3 GB/32 GB) ned fra 1.990 kroner til 1.111 kroner – så du kan altså score en besparelse på hele 44 procent på en mobil, der ikke en gang var dyr i forvejen.

Med Xiaomi Redmi Note 5 får du en gedigen telefon, der kommer med en Full HD+ skærm på 5,99 tommer i 18:9-format. Processoren hedder Snapdragon 636, mens batterikapaciteten er på 4,000 mAh.

På telefonens bagside er der et dobbelt kamera på 12 MP + 5 MP, og er du selfie-fan, vil det sikkert glæde dig, at der er et 13 MP-kamera på forsiden.

Meget på plussiden

Da vores anmelder afprøvede Redmi Note 5 (dog i en lidt anden variant end denne), var hans største forbehold, at den ikke adskiller sig voldsomt meget fra forgængeren, Redmi Note 4, især i designet.

Men holder man det op mod plussiden – blandt andet en imponerende skærm, en fin batteritid og et glimrende kamera – så betyder det kosmetiske måske mindre.

Når man samtidig tager prisen med i ligningen, er tilbuddet hos CDON helt klart værd at kigge nærmere på.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder, så det er bare om at slå til, hvis du vil sikre dig et eksemplar af mobilen, som fås i enten sort, blå eller guld.

Når vi på TechRadar formidler gode tilbud, er det ganske enkelt fordi, vi mener informationen kan være værdifuld for vores brugere. Vi forbliver helt uafhængige og tager ikke imod betaling for artikler som denne.