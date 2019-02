Alcatels nye budgetvenlige smartphones er på vej til Danmark

Alcatel er måske ikke et af de navne, der ruller af tungen først, når vi taler om mobiler. Men brandet, der produceres af TCL Communication, har ikke desto mindre udmærket sig med budgetvenlige telefoner på det danske marked i adskillige år.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Og nu er der tre nye Alcatel-mobiler på vej til de hjemlige butikker – nemlig Alcatel 1X (2019), Alcatel 3L (2019) og Alcatel 3 (2019), hvoraf de to sidstnævnte netop er blevet præsenteret på MWC (Mobile World Congress) i Barcelona.

Alcatel 1X (2019), som derimod blev lanceret i januar under den kæmpe tech-messe CES 2019 i USA, er den absolut billigste af de tre nye modeller. Og med en vejledende pris af blot 749 kroner må 1X vitterlig siges at være billig.

For de penge får du blandt andet en 5,5-tommers HD+ skærm i 18:9-format, 2 GB RAM, et batteri på 3.000 mAh og en firekernet processor på 1,5 GHz. Der er 16 GB intern hukommelse at gøre godt med, men mobilen er udstyret med et Micro SD-slot, så du kan udvide med et eksternt kort på op til 128 GB.

Desuden understøtter mobilen oplåsning med ansigtsgenkendelse, og den kommer med et dual bagkamera med linser på henholdsvis 13 MP og 2 MP samt et 5 MP frontkamera.

Du kan læse meget mere i vores hands on-anmeldelse af Alcatel 1X (2019)

Et nøk opad

I sammenligning med den nye 1X-model har specifikationerne for Alcatel 3L fået et nøk opad: Skærmen er med sine 5,9 tommer lidt større, og det samme gælder batteriet, der her er på 3.500 mAh, samt processoren på 2 GHz.

Hovedlinsen på det dobbelte bagkamera er på samme 13 MP, mens den sekundære linse er vokset til 5 MP og selfiekameraet på fronten til 8 MP. Ikke overraskende er prisen også højere, idet Alcatel 3L står til 1.199 kroner.

Du kan læse flere specifikationer og detaljer i vores hands on-anmeldelse af Alcatel 3L (2019)

Endelig har vi så den dyreste model, Alcatel 3 (hvis vi overhovedet kan tale om 'dyr' i denne sammenhæng).

Mobilen er prissat til 1.349 kroner for 32 GB-udgaven og deler specifikationer med Alcatel 3L, hvad angår skærm, batteri og kameraer. Til gengæld er telefonen blandt andet opgraderet med hensyn til ydelsen: Processoren har otte kerner – fire kerner på 1,8 GHz og fire kerner på 1,4 GHz – og derudover kommer modellen i to udgaver med henholdsvis 3 GB RAM/32 GB lagerplads og 4 GB RAM/64 GB lagerplads.

Hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad vi mener om modellen, kan du læse vores anmeldelse af Alcatel 3 (2019)

Alcatel 1X kommer på hylderne i de danske butikker i april, mens Alcatel 3L og Alcatel 3 først bliver tilgængelige herhjemme i maj.