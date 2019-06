Lenovos alternativ til Google Nest Hub rammer Danmark

Det danske udbud af smarte assistenter bliver snart lidt større, når Lenovo d. 3. juli sender sit Smart Display på gaden. Enheden minder funktionsmæssigt om Google Nest Hub, som kom på gaden herhjemme for et par uger siden. De kører samme software og give begge adgang til adgang til stemmeassistenten, Google Assistant.

Lenovo Smart Display har dog en større touchskærm på 10 tommer, mod de 7, tommer på Nest Hub, en højere opløsning og en bedre lyd. Enheden kan både vendes vertikalt og horisontalt. Det indbyggede kamera gør det desuden muligt at foretage håndfri videoopkald via Google Duo-tjenesten. Det hele styres naturligvis med stemmen og aktiveres via – ”Hey Google!”

En pæn foto- og video-ramme

Når enheden ikke er i brug, kan du benytte den som en digital billedramme, som streamer dine private fotos fra Google Fotos, ligesom du kan benytte enheden til at se videoer fra YouTube og lignende.

Lenovo Smart Display kommer i to varianter på henholdsvis 8 og 10 tommer. De vil helt eksklusivt kunne købes hos Elgiganten fra d. 3. juli. De vejledende priser er 1.599 kroner for den lille model og 1.999 for den store.

Vi har fået et eksemplar med hjem til test og vender tilbage med en anmeldelse i nær fremtid.