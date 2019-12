Legos mesterbyggere laver en Chevy Silverado i fuld størrelse

Lego har fejret deres kommende animationsfilm på den mest logiske måde: Ved at bygge en truck i fuld størrelse udelukkende ved hjælp af klodser.

Atten mesterbyggere fra den danskejede virksomhed har brugt over 2.000 timer på at skabe en kopi af den nye 2019 Silverado 1500 LT Trail Boss. Den færdige model består af 334.544 individuelle dele (den mest anvendte klods er den klassiske, rektangulære version i rød) og vejer hele 1.500 kilo.

Modellen blev afsløret på den amerikanske biludstilling North American International Motor Show som optakt til premieren på LEGO Filmen 2. I filmen, der lander i biograferne herhjemme den 7. februar, vil man kunne se en miniversion af trucken.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Super duper

Det er ikke første gang, at Legos mesterbyggere har udnyttet deres imponerende evner til at bygge en bil; sidste år brugte selskabets designere og ingeniører 13.000 timer på at skabe en flot kopi af en Bugatti Chiron.

Men i modsætning til Legos Bugatti-model, som var i stand til at trille af sted med adstadige 20 kilometer i timen, kan den nye Silverado ikke køre. Ikke desto mindre er det en tro gengivelse af trucken, og den har blandt andet fungerende lygter og detaljeret grafik.

"Den nye films temaer om beslutsomhed og samarbejde passer perfekt til vores værdier for Chevy-brandet, og vi er sikre på, at den helt nye Silverado har funktioner, teknologier og kræfter, der vil hjælpe Emmet, Lucy og deres venner, når de kaster sig ud i spændende nye udfordringer", siger Sandor Piszar, marketingdirektør for Chevrolet Truck.

Jo, jo, alt er stadig super duper.