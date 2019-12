Knaldtilbud på Harman Kardon Onyx Studio 4

Det er ikke hver dag, at man falder over et ægte knaldtilbud på lydudstyr fra den velanskrevne producent Harman Kardon – men det må CDON's aktuelle tilbud på Onyx Studio 4 absolut siges at være.

Onlineforhandleren har nemlig sat den elegante Bluetooth-højttaler ned med intet mindre end 2.091 kroner, så den nu kan blive din for blot 899 kroner.

For de penge får du stor lyd samt masser af smarte funktioner, og det hele er tilmed pakket ind i et flot design.

Onyx Studio 4 vejer lidt over 2 kilo, måler 27.8 cm i bredden, 26 cm i højden og lige knap 16 cm i dybden – så det er ikke den type bærbare højttaler, man lige kyler i rygsækken og tager med på vandreferie.

Det har næppe heller været hensigten hos Harman Kardon, der nok snarere er gået efter at proppe mest muligt lyd ind i en kompakt højtaler, man kan flytte fra rum til rum eller tage med udenfor til havefesten. Og ja, Onyx Studio 4 kan spille højt!

Lyder det som en Bluetooth-højttaler lige efter dit hjerte, er det bare om at tjekke tilbuddet hos CDON i en fart, for det fremgår ikke, hvor længe det varer.