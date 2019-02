Kampen om danske iPhone-kunder er skudt i gang

Kampen om kunderne er skudt i gang efter Apples storstilede lancering af de nye iPhone-modeller, og din email-boks bugner formentlig allerede af "tilbud" fra de store kæder. TechRadar Danmark har foretaget et lynhurtigt tjek af de priser og de leveringstider, danske iPhone-fans kan forvente, og som altid, når det gælder Apple, må man konstatere, at "en ny iPhone koster det, en iPhone koster".

Starter vi med iPhone Xs 64 GB er prisen hos Wupti, Power, Elgiganten og Apple næsten identiske: Køber man i Power eller Wupti er prisen 8.895, mens de to andre udbydere forlanger fire kroner mere, så det er næppe denne forskel, der gør udslaget.

Når det gælder Xs 256 GB er prisforskellene ligeledes begrænsede – svingende fra 10.245 til 10.249.

Den helt store Xs-model med 512 GB kan fås for 12.095 kr. eller 12.099 kr.

Den minimale prisforskel gør sig også gældende for iPhone Xs MAX, der udbydes til følgende priser (plus/minus 4 kroner):

64 GB: 9.795 kr.

256 GB: 11.145 kr.

512 GB: 12.995 kr.

For alle modeller gælder, at de fås i farverne guld, sølv og grey space – og der er frit valg. Prisen er den samme uanset farvevalg, men der er erfaring for, at de mest populære farver hurtigt kan blive en mangelvare.

At Apples lanceringspriser ligger fast og aldrig bliver genstand for en priskrig mellem de store kæder, er bestemt ingen overraskelse, så hvis man er glødende iPhone-fan og ikke kan få fingre i nye produkter hurtigt nok, er det sikkert leveringstiden (og lagerkapaciteten i de fysiske butikker), som bliver et afgørende konkurrenceparameter. Her oplyser Wupti, Apple og Power, at de nye modeller vil kunne leveres 21. september, mens Elgiganten meddeler – når det gælder online-salg – at de er på lager fra 15. oktober.

Man har kunnet forudbestille fra den 14. september, men de nye modeller sælges først i de fysiske butikker fra den 21. september.

iPhone XR - den "billige" model, der ifølge TechRadar nok bliver den største succes i denne Apple-lancering - kan først bestilles fra 19. oktober, men salget begynder en uge senere, den 26. oktober.

iPhone XR forventes at blive det største salgs-hit. For ca. 6.800 kr. er den langt mere overkommelig i pris end iPhone XS, flagskibsmodellen fra årets lancering.

Mens der ikke er skyggen af rabat at hente på de nye iPhone-modeller, kan man glæde sig over, at der nu er gode tilbud at hente, hvis man vil “nøjes” med en tidligere model. Det er helt forventeligt, at priserne nedsættes, når nye modeller præsenteres, og flere af den danske kæder annoncerer nu med tidligere modeller til nedsat pris. Det er værd at notere sig, hvis man kan nøjes med mindre end det, de opdaterede modeller tilbyder – og det kan de fleste!