Julegavetips til træningstosserne

Er du på jagt efter den perfekte julegave?

Hvad giver man de rastløse, der vil holde sig fysisk aktive hele tiden?

Der er kun få dage til juleaften, og du stresser sikkert over de sidste par gaver, som du mangler at købe. Men det er ikke altid helt let at finde ud af, hvad du skal købe. Her kan vi hjælpe dig. Har du problemer med at finde den perfekte gave din en du kender, som kan lide at træne, har vi her nogle gode bud på en god gave.

Herunder finder du forslag til gode gaveideer fordelt over flere produktkategorier og til forskellige priser. Her er både billige aktivitetsure, dyre smartwatches og billige hovedtelefoner. Så hvad venter du på? Det er snart jul, så der er ingen tid at spilde.

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Charge 4 Det bedste Fitbit-armbånd lige nu Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, | Batterilevetid: Op til 7 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows 499 kr. Læs mere hos CDON Indbygget GPS Fitbit Pay Kan bruges med Spotify Ingen farveskærm

Kort fortalt får du her, alt hvad du kan forvente af en moderne fitness-wearable. I modsætning til ældre modeller har den her langt om længe indbygget GPS. Det bertyder, at du ikke behøver tage din telefon med for at holde skarpt øje med træningen. Et sikkert gavehit i år.

(Image credit: Fitbit)

Fitbit Charge 3 Det lidt ældre Fitbit Skærm: Ja | Pulsmåler: Ja | Vandtæt: Ja | Aktivitetsmåler: Ja | GPS: Ja, via telefon | Batterilevetid: 4/5 dage | Kompatibilitet: Android/iOS/Windows 852 kr. Læs mere hos Proshop.dk Større skærm end Charge 2 Du kan svømme med det Fitbit pay kun på den dyre udgave Stadig ingen GPS

Det er et af de bedste fitness-armbånd du kan købe i øjeblikket og har funktioner såsom pulsmåler, guidet vejrtrækning, svømme-tracking og forbedrede notifikationer.

Hvis du vælger Fitbit Charge 3 Special Edition får du desuden Fitbit Pay med. Den forbindes til GPS igennem din telefon, og holder øje med dine løbeture. Desværre fungere dette ikke uden din telefon. Med det in mente, er det måske ikke det bedste armbånd til seriøse løbere.

Alt er lige lidt bedre med Charge 3 og når man tænker på, at det ved sin lancering koster det samme som Charge 2, er det godt bud til de, der kigger efter et Fitbit i 2019.

Læs hele anmeldelsen: Fitbit Charge 3

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Watch Active 2 Tilføjelsen af en roterende skærmkant giver prishop OS: Tizen OS | Kompabilitet: Android, iOS | Skærm: 1.2" 360 x 360 Super AMOLED | Processor: Dual-core 1.15GHz | Remstørrelse: 20mm | Lagerplads: 4GB | Batteritid: Cirka 2 dage | Opladning: Trådløs | IP-certificering: 50m | Tilslutning: Wi-Fi, Bluetooth 2.048 kr. Læs mere hos Computersalg DK High-end design Roterende digital skærmkant Konkurrencedygtig pris Få features til at matche prishoppet Begrænset funktionalitet med iOS

Samsung krympede de bedste dele af Galaxy Watch og passede dem ind i denne lidt mere sporty udgave, som er slankere, lettere og formentlig også mere behagelig at bære - derefter lancerede de en anden version et par måneder efter den første, der indeholdt et par eftertragtede funktioner, inklusive en roterende digital kant og LTE-udgave.

Generelt er der ikke meget, der har ændret sig, hvilket ikke nødvendigvis er en dårlig ting, da det stadig er et godt smartwatch til en fornuftig pris. Galaxy Watch Active 2 kommer med en 1,2 tommer, 360 x 360 skærm, der er lys og smuk, og lille nok til at sidde komfortabelt på håndled - faktisk er det mere behageligt at bære end mange andre enheder på denne liste.

Det leveres stadig med alle de top-end fitness-funktioner, du kan forvente af Samsungs Tizen-ur, for eksempel 39 træningstilstande, en puls og EKG-sensor og sundhedsapp med stress og søvnovervågning.

Galaxy Watch Active 2 har stadigvæk en mere overkommelig pris end det førende Apple Watch, til trods for, at prisen er noget højere end det originale Watch Active, hvilket naturligvis forringer værdi for pengene i forhold til konkurrenten. Det er ikke et billigt smartwatch, men sammenlignet med den originale Galaxy Watch, så vil de fleste nok foretrække denne nye model.

Læs den fulde anmeldelse af: Samsung Galaxy Watch Active 2.

Billede 1 af 3 Image Credit: TechRadar (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 Image credit: TechRadar (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 Image Credit: Xiaomi (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Mi Band 4 Blandt de billigste på markedet! Kompatibel med: iOS og Android | Skærm: OLED | Tykkelse: ukendt | Batteri: 20+ dage | Opladningsmetode: Kabel | IP: vandtæt | Tilslutning: Bluetooth 141 kr. Læs mere hos CDON Utrolig billigt Slankt design Ingen GPS Stopper ikke sporing automatisk

Dette er det billigste produkt på listen, hvilket samtidig gør det til et af de bedste. Aktivitetsarmbånd til denne pris kan være helt og aldeles ubrugelige, men det er ikke tilfældet med Xiaom Mi Band 4.

Du får et batteri som holder en måned, afhængig af hvordan du bruger det, og masser af indbygget smart teknologi. Du får måske ikke GPS, men til gengæld er der pulsmåler, skridttæller og sporing af en lang række aktiviteter. I modsætning til tidligere modeller, er denne også udstyret med farveskærm. Du kan derfor vælge imellem flere farverige urskiver. Det er måske ikke den pæneste model på markedet, men det slanke design betyder alligevel, at den ikke gør det store væsen af sig på håndleddet.

Læs hele anmeldelsen af: Xiaomi Mi Band 4

(Image credit: OnePlus)

OnePlus Bullets Wireless Fantastiske trådløse ørepropper til en god pris Akustisk design: Lukket | Vægt: 13 g | Frekvensgang: 20Hz - 20kHz | Drivere: 6mm | Driver type: N/A | Følsomhed: 96 +-3dB ved 1KHz | Impedans: 16 Ohms | Batterilevetid: 8 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: Nej 369 kr. Læs mere hos MyTrendyPhone.dk Magnetisk tænd/sluk-funktion Vidunderlig afbalanceret lyd God trådløs forbindelse Elendigt etui

OnePlus er bedst kendt for sine ”flagskibsdræber”-telefoner, såsom OnePlus 6, men firmaet laver også hovedtelefoner – det bedste eksempel på dette er firmaets fremragende Bullets in-ear-hovedtelefoner. Men kablede hovedtelefoner var ikke enden på rejsen for OnePlus, som nu også har lanceret en trådløs udgave af sine Bullets-propper.

OnePlus Bullets Wireless er faktisk så gode, at de har udkonkurreret NuForce BE6i og Beats X på vores liste med de bedste trådløse ørepropper. Dette er et par trådløse propper vi absolut ikke har problemer med at anbefale til nogen.

Læs hele anmeldelsen: OnePlus Bullets Wireless

(Image credit: Garmin)

Dette er uret til dem, som vil have det bedste af det bedste, og selv grundmodellen er vældig nyttig med en fremragende pulsmåler og et strømlinet design, som betyder, at det også er et godt ud. Det er fantastisk, at Spotify er indbygget og ”kropsbatteri”-funktionen kan bruges til at finde ud af hvor udhvilet man er. Garmin Connect er også en glimrende app, som kan synkronisere direkte med Strava. GPS-forbindelsen kan være langsommer end andre modeller på markedet, men det er ikke meget. Til maratonløbere, triatlon-udøvere og andre som har et stort behov, er dette det oplagte valg – de har sikkert også allerede skrevet det på ønskesedlen.

Læs hele anmeldelsen af: Garmin Forerunner 945

(Image credit: Nike)

Nike Training Club Premium En personlig træner i lommen Masser af øvelser Holder motivationen oppe Dyr Noget af indholdet er stadig gratis

I stedet for en fysisk julegave, kan man også give software, som samtidig er en af de bedste måder at holde sig i form på. Selve appen er gratis og giver dig flere øvelser til flere niveauer, imens købeversionen giver dig 4 til 6-ugersprogrammer ledet af trænere og træningstimer på forespørgsel, samt kostråd og andre helsetips.

Det er lidt som at have en personlig træner på telefonen. En du har adgang til hvor som helst og når som helst – en god gave, som man kan få meget ud af i længden.