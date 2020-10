iPhone 12-lanceringsdatoen ser ud til at blive medio oktober, men den kan ligge endnu tidligere

Hvis dette var et normalt år, ville iPhone 12 allerede være blevet lanceret, men efter Apples bekræftelse af, at iPhone 12-serien bliver forsinket, har vi været lidt usikre på, hvornår telefonerne faktisk ville blive afsløret. Men nu ser det ud til, at den 13. oktober er den mest sandsynlige dato.

Det er der flere grunde til. Men det seneste bevis, der peger i den retning, er en påstand fra en kilde, som har kontaktet AppleInsider. Kilden hævder, at iPhone 12-serien bliver afsløret tirsdag den 13. oktober, og derefter bliver der åbnet op for forudbestillinger fredag den 16. oktober.

Selvom kilden ikke fremlagde noget konkret bevis, hævdede vedkommende at arbejde for en teleudbyder i Holland - hvilket var en påstand, som vedkommendes IP-adresse understøttede. Det er sandsynligt, at inogle medarbejdere hos mobilelskaber har disse oplysninger, så de kan meget vel være korrekte.

Dette er de bedste iPhones

Og dette er de bedste iPhone apps

Læs vores komplette iPhone SE-anmeldelse

Dette er heller ikke første gang, at denne dato er blevet nævnt. Jon Prosser (en kilde med en blandet troværdighed) har tidligere udtalt, at iPhone 12-serien vil blive lanceret i den uge, der begynder den 12. oktober, hvilket næsten helt sikkert betød den 13. oktober, da Apple plejer at afsløre nye modeller på tirsdage. En række andre kilder har også peget på oktober.

Lanceringen kan blive endnu tidligere

Når det er sagt, er der en chance for, at iPhone 12-serien kan blive lanceret endnu hurtigere. Ifølge MacRumors, oplyste Marc Allera (administrerende direktør for EE og BT Consumer i Storbritannien) ved en intern præsentation, at ”vi er kun få dage fra Apples næste større lancering, en 5G iPhone, som vil være et stort boost for 5G”.

At være "få dage fra" antyder, at lanceringen kan ske i slutningen af september eller begyndelsen af oktober, men i betragtning af beviset for, at 13. oktober er datoen, går vi ud fra, at han blot mente, at lanceringen ville ske snart og ikke, at lanceringen ville ske om et par dage.

Hans påstand er også et yderligere bevis på - hvis der var behov for yderligere - at iPhone 12-serien understøtter 5G, men det har der nu ikke hersket nogen tvivl om i lang tid.

Hvis vi kan gå ud fra, at den 13. oktober er den store dag, vil det sandsynligvis være en meget stor dag, da det er rygter om, at dagen også kan være Amazon Prime Day. Dagen efter - den 14. oktober - løftes sløret for OnePlus 8T, så der er meget at se frem til. TechRadar dækker alle disse begivenheder tæt, så vend tilbage for at læse om alle nyhederne.

Tjek de bedste gratis spil til iPhone