iPhone 12 4G kommer nok, men først efter 5G-modellerne

The iPhone 11 (above) is a 4G phone, but Apple's next 4G handset might be a way off

Det forventes, at Apple i år vil omfavne og tage 5G til sig, idet alle fire forventede iPhone 12-modeller sandsynligvis vil understøtte 5G, hvis altså lækagerne holder vand. Men vi har også hørt, at der ville være billigere 4G-versioner af to af modellerne, og det lyder nu som om, at de måske lander senere end resten af serien.

Dette ifølge Wedbush Securities-analytikere, som har talt med Business Insider. De havde oprindeligt forventet, at 4G-modellerne skulle lande samtidig med 5G-modellerne, men efter deres seneste kontrol af forsyningskæden i Asien hævder de nu, at en billigere 4G-model i stedet sandsynligvis vil lande i begyndelsen af 2021, muligvis omkring februar.

Interessant nok henviser de også kun til en 4G iPhone 12, snarere end til de to modeller, som vi tidligere har hørt rygter om, men uanset om der bliver en eller to, lyder det som om ventetiden muligvis bliver lang.

Når det er sagt, er det ikke lutter dårlige nyheder, da en af analytikerne forudser, at 5G iPhone 12-modellerne ikke vil blive prissat højere end iPhone 11-serien, så det bliver måske muligt at købe dem alligevel.

Hyrer folk til samlebåndene

Nogle af iPhone 12-modellerne skulle allerede være på trapperne, idet Foxconn (den største iPhone-producent) ifølge inews.qq er begyndt at ansætte i stor stil til sine iPhone 12- samlebånd. Dette er noget, virksomheden gør hvert år, men i år starter de tilsyneladende op en måned senere end normalt. Det er ingen overraskelse, da der har været mange rapporter om, at Covid-19-pandemien har påvirket produktionen af iPhone 12, og Apple har nu selv sagt, at telefonerne vil blive solgt flere uger senere end normalt. Generelt forventede vi en meddelelse i september, men det er ikke klart, om det bliver skubbet til oktober i år, eller om meddelelsen vil ske på samme tid, men med en længere ventetid for hvornår telefonerne kan købes. Uanset hvad skulle det ikke vare meget længere, før du i det mindste kan købe en 5G iPhone 12, men hvis du vil spare penge og købe en 4G-model, kan du ifølge den seneste rapport komme til at vente længere. Hvis du ønsker at spare endnu mere, bør du i stedet overveje iPhone SE (2020).

Kilde: Apple Insider