iPhone 11 Max ser ud til at få et triple-linsekamera

Der har længe gået rygter om, at iPhone 11 Max ville få tre linser på bagsiden, men skulle du have behov for flere beviser, er der nu nyt tilbehør, som peger på det samme.

En kamerabeskytter til telefonen er blevet spottet på MobileFun (forhandler at tilbehør til mobiltelefoner). Den er lavet af Olixar – et velkendt mærke – billeder af tilbehøret viser plads til tre linser. iPhone 11 Max er sågar afbilledet med tre synlige linser samt hvad der ligner en quad-LED flash.

Desværre afslører opslaget intet om telefonens specifikationer, men det er tidligere nævnt, at den vil have tre 12MP-linser, hvor en ny ultra-vidvinkel tilføjes det eksisterende hovedkamera og telefotolinse.

Det er værd at notere sig, at telefonen der refereres til specifikt kaldes iPhone 11 Max. Dette kan være et midlertidigt navn, indtil Olixar får det endelige navn, men det kan også tænkes, at firmaet allerede kender navnet.

Vi tager naturligvis både navn og kameradesign med et gran salt. Til trods for at Olixar er et anerkendt mærke og meget vel får adgang til detaljer om designet før lanceringen, kan de også basere designet på eksisterende rygter.

Når det er sagt, peger rygterne stadig på en firkantet kamerablok med tre linser, så det tyder på, at både iPhone 11 Max og den mindre iPhone 11 får denne funktion. I mellemtiden ventes iPhone XR 2 – eller hvad den kommer til at hedde – at få to linser på bagsiden, til forskel fra den ene på iPhone XR.

