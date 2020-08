Intel hævder at deres nye processorer knuser AMD ift. ydelse og pris

Intel har taget det tunge skyts frem mod AMDs Ryzen-processorer, i en sammenligning, der hævder, at Core i7-10700K smadrer Ryzen 9 3900XT med hensyn til pris såvel som ydelsen i spil.

Inden vi først kigger på problemerne omkring retfærdigheden ved denne sammenligning, lad os så kigge på Intels påstande, som chipgiganten kom med i en præsentation i APAC-regionen, som fremhævet af Wccftech.

Hvis vi først kridter banen af, er her tale om en Core i7-10700K 8-kerne (16-trins) processor, der har en clockfrekvens på 3,8 GHz med boost til 5,1 GHz. AMDs Ryzen 9 3900XT har 12-kerner (24-tråde) med samme clockfrekvens på 3,8 GHz, med boost til 4,7 GHz.

Intel argumenterer derefter for, at de grundet en salgspris i USA for 10700K på 387 dollars, mod 499 dollars fro Ryzen-chippen, allerede fører, selvom dette ikke afspejler de aktuelle priser hos faktiske detailhandlere (mere om det senere) .

I lyset af dette kører Intel en masse benchmark tests med 30 spil i 1080p-opløsning i en maskine med 16 GB RAM og et RTX 2080 Ti-grafikkort (de respektive bundkort specificeres ikke).

Chipgiganten hoverer herefter og påstår, at 10700K er på niveau med eller bedre end 3900XT i 24 af disse 30 spil, og at der er nogle store fordele ved Core i7. Disse inkluderer:

23% hurtigere i Total War: Warhammer II

17% hurtigere i League of Legends

15% hurtigere i Monster Hunter World: Iceborne

14% hurtigere i Rocket League

Intels Core i7-10700K er mere end 4% hurtigere i 12 spil, og 12 af spillene bedømmes som nogenlunde lige (en forskel på 3% eller mindre), imens AMD vinder i 6 titler (inklusive CS: GO).

Således konkluderer Intel, at 10700K er en hel del hurtigere i et udvalg af spil, at den find kan følge med den dyrere chip og at den er er betydeligt billigere end Ryzen-chippen.

Rimelig sammenligning?

Men er denne sammenligning retfærdig? Der er en række grunde til, at vi ikke tror, at det er tilfældet. Til at begynde med skal vi huske på, at Intel har valgt spillene (omend her er tale om 'populære' titler, der har en benchmark-indstilling).

Hvad angår prissammenligningerne, kan 10700K have en anbefalet pris på 387 dollars, men den sælges i USA til omkring 410 dollars. Tilsvarende sælges 3900XT til 479 dollars og ikke 499, som Intel påstår, hvorfor prisforskellen ikke er så stor. Der er dog et par andre ting, som er værd at kigge på.

For det første giver 3900XT dig en hel del mere ydelse, når det kommer til visse scenarier, f.eks. Streaming, mens du spiller, og disse 12-kerner vil også gøre en forskel uden for spil, når det kommer til at køre tunge apps. Den slags ting kan betyde meget for nogle købere.

Hvis vi kun taler om spil, er 10700K helt sikkert vinderen, som Intel antyder - men så kommer vi til pointen om sammenligningens retfærdighed. Hvis du kun taler om spil og intet andet, hvorfor skulle du så overhovedet købe 3900XT og ikke 3700X?

Med 3700X får du 8-kerner - det samme antal som 10700K, hvilket er rigeligt til spil - og der er ingen mangel på gaming benchmarks derude, som viser, at 3700X kun er et mulehår bag 3900X med hensyn til ydelsen i populære spil (og ja, XT-modellen er et anelse hurtigere end den rene 3900X, men her er stadig tale om en lille opgradering).

Se derefter på den aktuelle prisfastsættelse af 3700X - som lige nu i USA er på 290 dollars (alle vores priser stammer fra Newegg) – igen er det en helt anden historie med hensyn til pris / ydelse sammenlignet til 10700K (til 410 dollars), er det ikke?

Der er ikke noget, der argumenterer imod, at Intels nye Comet Lake-chips giver en stærk spilpræstation, og disse benchmarks er ganske imponerende – dertil er single-core hastigheden stadig en stor styrke for Intel, det er der ingen tvivl om - men at prøve at argumentere for, at 10700K på en eller anden måde givet Ryzen lammetæv i forhold til ydelse og pris, er alligevel et udtryk for lidt for meget spin fra marketingsafdelingen.