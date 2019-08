IKEA på vej med masser af nye Smart Home-produkter

Det er kun få uger siden, at IKEA kom på banen med deres længe ventede Symfonisk-serie af multifunktionelle Wi-Fi-højttalere, der er skabt i samarbejde med audioproducenten Sonos. Og fremover kan du forvente mange, mange flere lanceringer af netop den type produkter fra virksomheden.

For den svenske møbelgigant har netop meddelt, at IKEA fremadrettet vil investere betydeligt i dels at udvikle deres eksisterende Smart Home-enheder, og dels udvikle nye produkter og løsninger til det smarte hjem.

Et af de første skridt er at udskille IKEA Home smart som en selvstændig forretningsenhed under IKEA of Sweden. IKEA Home smart blev etableret som et projekt i 2012 og har siden har stået bag blandt andet IKEAS trådløse opladere og Smart belysning – og senest højttalerne i Symfonisk-serien.

Med den nye status følger også en meget stor pose penge:

"Vi har besluttet at investere markant i Home Smart på tværs af IKEA for at fremskynde udviklingen," siger Peter van der Poel, leder IKEA Range & Supply, i virksomhedens pressemeddelelse.

Historien melder desværre intet om, hvilke Smart Home-produkter, IKEA helt konkret har i støbeskeen, men vi skal nok følge udviklingen og holde dig opdateret, når der er nyt fra den front.