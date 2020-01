Ikea lancerer lyd- og lyskollektionen Frekvens i Danmark

Ikea er nu på trapperne med deres nye lyd- og lyskollektionen Frekvens, som er skabt i samarbejde med det svenske kreative kollektiv Teenage Engineering.

Særkollektionen, der bliver tilgængelig herhjemme den 7. februar, består blandt andet af fritstående, modulære højttalere i retro-design.

I praksis betyder den modulære løsning, at du får mulighed for at kombinere Bluetooth-højttalerne med hinanden og bygge dit eget lydsystem.

Det samme 'byggeklods-princip' gør sig gældende for kollektionens LED-lamper og spotlights, der kan sammensættes til et hjemmebygget lyssystem, hvis du for alvor vil fyre op under festen.

Men både lamper og højttalere kan naturligvis også bruges hver for sig, hvis du ikke lige har brug for et brag af et party-system.

Priser og tilgængelighed

Når det handler om lyd-sortimentet, starter priserne ved beskedne 100 kr. for en lille højttalerbas med indbygget belysning, som kan placeres overalt, da den er batteridrevet. For 199 kr. kan du få bærbar højttaler, der kun måler 6x10x3 cm og er udstyret men bælteclips bagpå, så den er nem at have med på farten.

Er du villig til at ofre mere, kan du købe en lidt større og mere kraftfuld bærbar højttaler med udskiftelig front for 599 kr., mens den prismæssige højdespringer er en højttaler med separat subwoofer til 1.199 kr. (billedet).

For lysets vedkommende tæller kollektionen af en enhed med LED-multibelysning, der kan reagere på lyd og har syv forskellige lys-motiver af vælge i blandt, samt et LED-spotlight med tre former for lys: konstant lys, synkront med musikken eller pulserende. Førstnævnte koster 349 kr. og sidstnævnte 249 kr.

Derudover byder Frekvens-kollektionen på forskelligt tilbehør, såsom en trefod med plads til op til syv LED-spot - og dertil kommer andet partyudstyr i form af eksempelvis barstole, service og vandafvisende puder.

Frekvens-produkterne kommer til salg i alle Ikeas varehuse fredag den 7. februar 2020, men på Ikeas hjemmeside kan du allerede nu få et smugkig på særkollektionen. Den vil kun tilgængelig i en kortere periode, om end Ikea ikke oplyser, hvornår festen slutter.