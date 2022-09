Hvad er Project Stryker? Alt om Riot Games' nye satsning indenfor e-sport

Gaming- og e-sport verdenerne er vokset eksponentielt de seneste år, og i dag følger millioner af seere og ivrige fans turneringer i alt fra CS:GO, League of Legends, Valorant og meget mere.

E-sport er således blevet et globalt fænomen, med seere fra alle verdenshjørner, og fortsætter med at vokse for hver dag, der går. I et forsøg på at tage seeroplevelsen til næste niveau, har Riot Games nu startet et samarbejde med AWS om projektet, Project Stryker. Men hvad er Project Stryker helt præcist, og hvordan vil det forbedre e-sport begivenheder? Her er alt, hvad du behøver at vide om det ambitiøse projekt.

Hvad er Project Stryker?

Project Stryker er en facilitet beliggende i Dublin, der indeholder næsten alt, hvad du kan få brug for for at udsende e-sports begivenheder. Det er et kæmpe anlæg på 50.000 kvadratmeter, hvor du finder al teknologien til broadcast-produktion, lyd, grafisk design og meget mere. Tanken er, at anlægget skal fungere som et centralt punkt for al e-sports produktion, hvor al den nyeste teknologi er samlet ét og samme sted.

Projektet starter med et anlæg i Dublin, men vil blive udvidet med yderligere to faciliteter i USA og Asien. Faciliteterne vil være inden for 8 timer fra hinanden, for at sikre lige tilgængelighed uanset hvor i verden e-sports begivenheden finder sted. Hver enkelt facilitet vil også omfatte en række indholdsproduktionsværktøjer til at skabe unikke begivenheder på lokale sprog.

Riot Games samarbejder som tidligere nævnt med Amazon Web Services (AWS), som leverer servere og infrastruktur til projektet. Hver Project Stryker-facilitet vil også omfatte Cloud Artificial Intelligence, Cloud Machine Learning, Cloud Deep Learning og Cloud Services fra AWS.

(Image credit: Riot Games)

Ny indsigt for fans

Udover at levere servere, infrastruktur og softwarebaseret indhold til projektet, vil AWS også sigte mod at forbedre seeroplevelsen for fans ved at tilbyde ny indsigt og dybdegående realtidsstatistikker fra konkurrencerne. Dette vil blandt andet omfatte følgende:

Statistik : AWS vil tilbyde nye statistikker for mere tydeligt at vise, hvordan hold vandt deres kampe. Fans har haft mulighed for at stemme om, hvilken type stat der skal vises, og vi vil se den bruges for første gang under Valorant Championship og League of Legends Worlds.

: AWS vil tilbyde nye statistikker for mere tydeligt at vise, hvordan hold vandt deres kampe. Fans har haft mulighed for at stemme om, hvilken type stat der skal vises, og vi vil se den bruges for første gang under Valorant Championship og League of Legends Worlds. Rangeringer : En ny type datadrevet rangliste, der sammenligner alle topholdene rundt om i verden, vil kunne vises på skærmen i næsten realtid under begivenheder. Ranglisten vil blive opdateret alt efter hvordan kampene forløber og vil dække de bedste hold i blandt andet League of Legends, Valorant og Wild Rift.

: En ny type datadrevet rangliste, der sammenligner alle topholdene rundt om i verden, vil kunne vises på skærmen i næsten realtid under begivenheder. Ranglisten vil blive opdateret alt efter hvordan kampene forløber og vil dække de bedste hold i blandt andet League of Legends, Valorant og Wild Rift. Brackets: Fans vil have mulighed for at deltage i en række Pick'em- og Bracket-udfordringer, hvor de kan konkurrere om præmier ved at vælge, hvilke hold de tror går videre i turneringerne og lignende.

I et interview med Sarah Borger (Head of Media House, EMEA) om Riot Games-udsendelser og Project Stryker sagde hun: "Vi er meget glade for at begynde at arbejde sammen med Project Stryker-teamet. Muligheden for at have et fleksibelt og agilt produktionsteam til udsendelser på lokation hvor som helst i verden, med alle broadcast-kontroller tilgængelige på en avanceret, centraliseret placering er en game changer for både globale og regionale udsendelsesstandarder".

Project Stryker er et spændende og ambitiøst projekt, der forhåbentlig vil lykkes med sit mål om at tage e-sports begivenheder til næste niveau, og vi vil følge udviklingen med stor interesse.