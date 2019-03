Huaweis MateBook-laptops risikerede at blive hacket i januar

Asiatiske computerproducenter har i denne uge mistet lidt på troværdighedskontoen, efter nyheden om, at maskiner fra Asus har været sårbare overfor hackerangreb . Dette kommer i kølvandet på, at Huawei også har haft seriøse problemer med deres MateBook-serie af laptops.

ZDNet kan fortælle, at Huawis PC Manager-software, som følger med MateBook-maskinerne, indeholdt en sikkerhedsbrist, der kunne give adgang til hackere, som herigennem kunne installere software på computeren. Succesfulde angreb kunne føre til kontrol over en maskine.

Bare rolig, hullet er lappet.

En rapport fra Huawei omkring emnet siger følgende: ”Hackeren kan få brugeren til at installere og køre ondsindede applikationer for at udnytte sikkerhedsbristen. Lykkedes dette, kan det give hackeren adgang til at køre ondsindet kode og læse og skrive til hukommelsen.”

De versioner af PCManager som indeholdt denne sikkerhedsbrist stammer alle fra før version 9.0.1.66 på internationalt plan og 9.0.1.70 i Kina.

Selvom nyheden om denne fejl først kommer officielt frem nu, opdagede Microsoft fejlen igennem en ny kernel-sensor, som er bygget ind i Windows 10 version 1809-opdateringen, som udkom sidste år. Huawei rettede desuden fejlen tilbage i januar.

Hvis du er ejer af en Huawei-laptop lanceret i 2018 eller før, skal du opdatere din maskine så hurtigt som muligt, hvis du ikke allerede har gjort det siden januar.