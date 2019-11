Anmeldelse: Huawei MateBook X Pro

Det var ikke lige til at se komme, men her er den nye, bedste bærbare i byen: Huawei MateBook X Pro. Denne bærbare kom snigende om natten, og nu rangerer den blandt de bedste i vores købsguide.

Huawei er lykkedes med at fremstille den mest luksuriøse, kraftfulde og levedygtige laptop, vi har set siden Dell XPS 13. Vi må indrømme, at den kinesiske producent har opnået dette resultat ved at efterligne trendsætterne på markedet, men ingen af dets forgængere er i nærheden af at opnå denne balance mellem form og funktion.

Selvfølgelig kommer man til at betale en pæn pris for denne komplette maskine, men når man tænker på, at den kommer med indhold og komponenter, ingen af de nærmeste konkurrenter kan hamle op med prismæssigt, så kommer Huawei stadig ud på toppen. Så lad os se på denne lækre laptop.

Spec Sheet Her er konfigurationen på den Huawei MateBook X Pro, TechRadar fik til anmeldelse: CPU: 1,8 GHz Intel Core i7-8550U (quad-core, 8MB cache, op til 4,0 GHz)

Grafik: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 graphics (2 GB GDDR5)

RAM: 16 GB LPDDR3 (2,133 MHz)

Skærm: 13,9-tommer 3K (3,000 x 2,000) LED med touch panel (3:2 billedformat; 450 nits; 1,500:1 kontrast; 100% sRGB)

Lagerplads: 512 GB SSD (NVMe PCIe)

Porte: 1 x Thunderbolt 3 USB-C, 1 x USB-C 3.1, 1 x USB 3,0, 3,5 mm audio jack

Forbindelser: 802.11ac (2 x 2 MIMO) Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: 720 p webkamera retningsbestemte mikrofonermed

Vægt: 1,33 kg

Størrelse: 304 x 217 x 14, 6 mm; (B x H x D)

Se vores hands-on video med Matebook X Pro nedenunder:

Pris og tilgængelighed

Efter måneders ventetid har Huawei endelig offentliggjort prisen på deres laptop. Vi kender desværre ikke prisen herhjemme endnu, men i USA er startprisen 1.199 dollar (7.740 kroner) med en konfiguration, der hedder: 8. generations Intel Core i5 processor, 8GB RAM, 256GB solid-state drive (SSD) og Intel UHD Graphics 620 GPU.

Herfra er næste skridt at opgradere maskinen til dobbelt lagerplads og hukommelse samt en udvidelse af grafikkortet til en MX150 GPU, og så hedder prisen 1.499 dollar (9.680 kroner).

Hvis vi tager udgangspunkt i de priser, så er den MateBook X Pro-model, som vi har testet, et super godt tilbud sammenlignet med den dyreste 13-tommer MacBook Pro konfiguration, der koster knap 15.000 kroner. XPS 13'eren bliver også slået med en god margen, da vi her skal over 13.000 kroner - og så har man stadigvæk kun fået halv lagerplads.

Og uanset hvad, så kommer ingen af disse med den dedikerede grafik, som Huaweis nye bærbare gør.

Billede 1 af 10 Billede 2 af 10 Billede 3 af 10 Billede 4 af 10 Billede 5 af 10 Billede 6 af 10 Billede 7 af 10 Billede 8 af 10 Billede 9 af 10 Billede 10 af 10

Design

MateBook X Pro har samme lækre design som forgængerne. Den kommer med et aluminiums unibody design med skarpt skårne hjørner og sandblæst finish. Resultatet er en bærbar, der ser umiskendelig luksuriøs ud - og også føles dyr og dejlig.

Når den er klappet sammen, er MateBook X Pro blot 4,9mm på det tyndeste punkt og 14,6mm, hvor den er tykkest. Og så vejer den blot 1,33 kilo, hvilket - som Huawei er meget glade for at påpege - er mindre end MacBook Airs 1,35 kilo.

Så der er klart tale om en bærbar, der er elegant og let at bære rundt på. MateBook X Pro kan fås i to farver, Space Gray and Mystic Silver, og begge ser lækre ud. Men hvis du går med den "mystiske sølvfarve", så må du punge lidt mere ud. I hvert fald som det ser ud lige nu.

Under dagligt brug fungerer MateBook X glimrende. Den er som nævnt let, og det er ingen problem at vandre fra møde til møde med laptop'en under den ene arm. Den passer fint ned i moderne rygsække, og der er ligefrem en del tablet-sleeves, den også deler størrelse med. Så til trods for, at den virkelig gemmer på en masse kræfter, så er den fantastisk mobil.

En anden lækker detalje er, at man kan åbne maskinen uden at skulle holde den nederste halvdel fast. Man placerer blot en finger under den øverste halvdel og presser let op - og vupti, som var det Apple-magi, så åbner den bærbare sig.

MateBook X har et komplet baggrundsbelyst tastatur, der også er sikret mod for eksempel kaffe og sodavand, men vi kunne godt ønske os, at baggrundsbelysningen kunne justeres mere end blot et par brightness-indstillinger. Når det er sagt, så fungerer tastaturet rigtigt godt. Tasterne giver en fin modstand og har et rigtigt fint tryk, der ikke mangler noget i forhold til andre top bærbare - og her tænker vi især på MacBook.

Under det dejlige responsive tastatur finder man en stort trackpad, som ifølge Huawei er den største, der kan fås på en 14 tommer bærbar. Efter at vi vænnede os til den, må vi sige, at den ekstra store trackpad gør oplevelsen endnu bedre, ikke mindst på grund af Microsofts Precision Touchpad-teknologi, der forhindrer håndfladen i at få indflydelse på arbejdet, hvis man tilfældigvis kommer til at lægge den lidt ind over trackpaden, mens man taster løs.

På hver side af tastaturet sidder to forrygende stereo-højttalere (Fire i alt), som understøtter Dolby Atmos - og det kan høres. Med en volumen på 80 procent er lyden høj og imponerende ved afspilning af musik og film. Man kan faktisk høre stereolyden bevæge sig mellem højttalerne.

Over tastaturet sidder power-knappen, som - i lighed med MateBook X - har indbygget fingeraftryksaflæsning til Windows Hello. Det er en glimrende idé, der betyder, at man kan tænde på computeren og logge ind med en enkel berøring.

Ifølge Huawei tager det blot 7,8 sekunder fra koldstart at logge ind i Windows 10 - fra dvale 6,6 sekunder. Tallene svarer til vores testresultater.

Dette er takket være, at fingeraftrykslæseren er hardware-baseret, hvilket betyder at den kontrolleres direkte fra processoren, ikke Windows 10, selv om det selvfølgelig stadig virker med Windows Hello. Det er små ting som denne feature, der får Huaweis bærbare til at hæve sig lidt over konkurrenterne.

Skærm

IPS-skærmen (in-plane switching) på 13,9 tommer har en imponerende tynd kant. Det betyder, at skærmens bredde kan holdes nede på 12 tommer. Huawei hævder, at MateBook X Pro er verdens første "FullView" bærbare, idet skærmen udgør 91 procent af hele arealet.

Til sammenligning har den originale MateBook 84 procent. Her på redaktionen er vi vilde med tynde kanter, fordi det efterlader så meget plads til selve skærmen, og MateBook X Pro vinder i hvert fald på dette område.

Faktisk er kanten så tynd, at Huawei var nødt til at finde en helt ny made at anbringe webkameraet på: Det indgår nu i tastaturet, hvor man trykker på tasten med kamera-ikonet, og vupti, så dukker 720p-webkameraet op.

Hvor unik løsningen end er, så løser det ikke problemet med de tynder kanter - som vi også har oplevet med Dells XPS 13. Faktisk forværrer det en smule. Hvis man er lidt for hidsig på tasterne, risikerer man pludselig, at ens knoer fylder hele skærmen, og i modsætning til XPS 13, så kan MateBook X Pors kamera ikke drejes op og ned.

Men når det er sagt, så er det faktum, at kameraet ikke automatisk er på en glimrende ting i forhold til hacking og ens privatliv. Så på den måde er det en fin løsning i forhold til nogle af konkurrenterne, der også slås med de tynde kanter.

Men tilbage til skærmen. Der er tale om en touchscreen med en lynhurtigt responstid og Gorilla Glass beskyttelse, så den ikke bliver ridset så nemt. Den har 3K-opløsning (3,000 x 2,000), hvilket fører frem til 260ppi (pixels per inch). Med andre ord: Billedet står ret skarpt, selv om det ser en smule mere "firkantet" ud end konkurrenterne.

Dette skyldes, at skærmen har et 3:2 format, ligesom MateBook X, i modsætning til det mere gængse 16:9 format. Det betyder, at der er mere vertikal plads end hos andre bærbare, hvilket kan være glimrende under almindeligt arbejde, men når man ser film og tv, så er der højere sorte kanter foroven og forneden end hos konkurrenterne.

Men uanset hvad, så er skærmen skarp og levende med 450 nit brightness, hvilket giver super klare billeder selv ved 50 procent brightness og kontrasten på 1.500:1 giver en god dybde i det sorte områder.