Huaweis Android-forbud er midlertidigt ophævet – men det er stadig ikke gode nyheder for firmaet

(OPDATERING)

Huaweis Android-forbud er midlertidigt ophævet

Det amerikanske handelsministerie har midlertidigt ophævet forbuddet mod at lade amerikanske virksomheder samarbejde med Huawei – herved er softwareopdateringer stadig muligt på Huaweis telefoner.

Med beslutningen trækkes forbuddet midlertidigt tilbage og tillader Google af fortsætte samarbejdet med Huawei. Den kinesiske virksomhed kan benytte Android som hidtil indtil d. 19. august, udtaler Reuters.

Vi har bedt Huawei om en kommentar, men firmaet er ikke vendt tilbage endnu.

Selvom dette umiddelbart er gode nyheder for Huawei, giver det dem blot mere tid til at forberede lanceringen af deres kommende enheder og udvikle Android Q -opdateringen til deres nuværende modeller.

Fordi vi ikke forventer at se Huaweis næste flagskibstelefon, Huawei Mate 30 , før senere på året, vil ophævelsen samtidig ikke fjerne frygten for, at firmaet kommer til at få problemer med den begrænsede adgang til Android-styresystemet.

Reuters har tidligere kunnet fortælle, at det amerikanske handelsministerie overvejede en midlertidig lempelse af forbuddet, så netværk der på nuværende tidspunkt benytter Huaweis udstyr fortsat ville kunne vedligeholde dette – dette kunne desuden købe mere tid til at finde brugbare alternativer.

En lysere fremtid?

Dette kan give Huawei tid nok til at lancere deres længe ventede Mate X , deres første foldbare telefon, som mange håber vil give oprejsning til det nye format efter Samsungs mislykkede lancering af Samsung Galaxy Fold .

En lancering af denne størrelse (for slet ikke at tale om omkostningerne) vil blive overskygget af spørgsmål om Google-sagen – får Huawei den fulde version af Android på plads inden lanceringen?

De tre måneder burde være nok til at give Huawei tid til at påklage beslutningen om deres placering på Trumps Entity List (sortlistningen), som er den situation firmaet befinder sig i nu, efter den amerikanske regering har udpeget dem som en fare for den nationale sikkerhed.