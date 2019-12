Imens Huawei fortsat kæmper med usikkerheden omkring sit forhold til USA og adgang til Android og Windows-styresystemerne, arbejder de internt på deres eget styresystem, som skal stå i stedet og udfylde de potentielle huller. Nu er et nyt navn til dette styresystem dukket op.

Huawei har ifølge LetsGoDigital registreret navnet ”Harmony” hos EUs Intellectual Property Office, hvilket kan ende med at blive navnet på det software de i fremtiden vil benytte på smartphones og laptops. Ansøgningen nævner både ”mobile styresystemer” og ”computer-styresystemer”, så det lyder som en altfavnende softwareplatform – eller i det mindste én, som har det samme navn.

Det nye navn kan så tilføjes til de andre navne, som vi indtil videre har hørt i forbindelse med Huaweis eget styresystem, herunder Hongmeng og Ark. Det er muligt, at Huawei vil bruge forskellige navne i forskellige regioner, hvis de mister adgangen til Android og Windows.

Det ved i vi indtil nu

BortseTrump-administrationen har luftet tanken øgningen ikke meget omkring hvad Huawei pønser på. Vi ved ikke om disse styresystemer har være flere år undervejs, men i forbindelse med spændingerne imellem Kina og USA kan de være blevet fremskyndet .

SelvomTrump-administrationen har luftet tankenom en venligere relation med Huawei i fremtiden – i hvert fald hvad angår deres konsumentprodukter – er det stadig uklart, om Huawei kan stole på Android og Windows over de kommende år.

Dertil kommer problematikken i at få app-udviklere til at lave særudgaver af deres apps til Harmony, Ark, Hongmeng eller hvad de nye styresystem nu end kommer til at hedde.

Med det in mente, kommer det derfor ikke som nogen overraskelse, at firmaet presser på for at få sit eget styresystem på plads, hvis de skulle ende i den værst tænkelige situation.

Vi har næppe hørt det sidste i denne sag.