Grand Theft Auto: San Andreas kan nu spilles gratis via Rockstar Games PC launcher

Er du klar til endnu ikon på dit allerede rodede PC-skrivebord? Rockstar har afsløret Rockstar Games Launcher, som skal være det nye hjem fra Grand Theft Auto-producents titler på PC.

Her er tale om et simpelt stykke software, hvorfra du har adgang til et stort udvalg af Rockstars spil. Har du tidligere brugt Blizzards Battle.net launcher til World of Warcraft Classic, Starcraft og Diablo, ved du hvad du kan forvente.

Udover at lade dig købe nye spil, vil Rockstar Games Launcher også scanne din PC for eksisterende Rockstar-titler, som du allerede ejer på andre platforme, såsom Steam. Når den finder nogen, vil den tilføje dem med en ”Play on Steam”-knap ved siden, som ganske rigtigt åbner Steam launcheren, så du kan spille dem herigennem.

Cowboys og gratis glæder

Indtil videre ser det ud til, at launcheren kun kommer til PC, og ikke Mac, imens der også lagres save games i skyen og automatisk hentes spilopdateringer. Dertil er der indtil videre kun blevet plads til de nyeste Rockstar-spil samt remasterede udgaver, hvilket betyder, at spil som Manhunt og de ældre GTA-spil, som ses fra oven, ikke er i kataloget.

Der er dog en god grund til at hente launcheren alligevel – du kan i en begrænset periode få adgang til en gratis udgave af Grand Theft Auto: San Andreas.

Selvom endnu en launcher nok vil irritere PC-folket, som allerede hopper imellem Steam, Eas Origin, Ubisofts UPlay, Epic Games Store og mange andre, er der lidt lys for enden af tunnelen. Kan Rockstar Games Launcher være et tegn på, at PC-udgaven af Red Dead Redemption 2 er på vej? VI krydser fingre!