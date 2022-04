Google tvunget til at ændre cookie-accept i Europa

Googles nuværende model for, hvordan brugerne kan afvise alle cookies, er så forvirrende, at man mange gange bare accepterer, fordi alt andet er for besværligt. Men søgegiganten ruller en opdatering ud i Europa, der skal gøre noget ved problemet. Det skriver mobil.nu

De europæiske brugere får snart en meget simpel valgmulighed, hvor de ganske enkelt kan ”afvise alle” cookies, som Google vil gemme i deres browsere.

Den nye knap dukker op, når man går ind på Google Search og YouTube. Tidligere har det været sådan, at Googles cookie-banner gav mulighed for at tillade alle med et enkelt klik, men ville man afvise cookies, krævede det en række tryk på forskellige knapper.

Det problem fik tidligere på året Frankrigs myndighed for beskyttelse af data, CNIL, til at idømme Google en bøde på 150 millioner euro for overtrædelse af den nuværende lovgivning om, hvordan tracking-cookies skal vises for brugerne. Det skriver mobil.nu

“I juni 2021 foretog CNIL en online-undersøgelse af disse websteder og konstaterede, at selv om de tilbyder en knap, der gør det muligt at acceptere cookies med det samme, har de ikke en tilsvarende løsning (knap eller andet), der gør det muligt for brugeren at afvise deponering af cookies lige så let. Der kræves flere klik for at afvise alle cookies mod et enkelt klik for at acceptere dem,” udtalte CNIL i januar.

Google klarer problemet ved hjælp af et nyt design af cookie-popuppen, hvor man får tre valgmuligheder: ”Accept alle”, ”Afvis alle” og ”Flere muligheder”.

Google har i en blogindlæg meddelt, at det nye banner først dukkede op på YouTube tidligere på måneden. Det skal dog nævnes, at man kun får disse knapper frem, hvor man har logget ud fra sin konto eller browser i inkognito-mode. Ellers må man gå ind i Googles menu for data og integritetsmuligheder og ændre indstillingerne for cookies. Det skriver mobil.nu

Cookies er små filer, som webside gemmer i din browser for blandt andet at tracke din aktivitet på siden eller for at kunne målrette annoncer til dig. Det er dog sådan, at det an være meget forvirrende at forsøge at styre disse cookies, alt efter hvordan trackerne er implementeret.

Google er ifølge mobil.nu ikke det eneste selskab, der serverer cookiemulighederne på en kompliceret måde. NOYB, en non-profit organisation i Europa der arbejder for lovgivning på integritetsområdet, påpeger, at flere selskaber benytter såkaldte ”dark-patterns” for at gøre det ekstremt kompliceret at afvise cookies.

Organisationen fortæller videre, at disse komplicerede metoder får mere end 90 % af brugerne til at klikke på “accept”-knappen, mens branchestatistikker viser, at kun 3 % faktisk ønsker at acceptere.

Googles seneste ændring bør gøre noget ved problemet og give bedre mulighed for de brugere, der ikke ønsker at blive tracket, at vælge det fra, mens de brugere, der gerne lader sig tracke, har lige så let ved at vælge den mulighed.

Udrulningen af de nye cookie-muligheder begyndte i Frankrig, men snart ruller den ud i resten af EU, Storbritannien og Schweiz, skriver mobil.nu