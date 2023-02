Google klar med nye afsløringer om AI-chatbot

Google har netop offentliggjort udrulningen af deres egen kunstige intelligens - Bard - som kommer til at konkurrere direkte med den efterhånden verdensberømte ChatGPT, og du kan læse mere om Bard på Googles blog (Åbner i nyt vindue).

Følg med live i dag (8. februar 2023) klokken 14.30, når Google leverer en keynote om AI-chatbotten Bard

Mandag den 6. februar annoncerede Google deres næste store skridt inden for kunstig intelligens i form af den nye eksperimentelle, dialogbaserede AI-tjeneste Bard, som er baseret på sprogmodellen LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Bard er nu gjort tilgængelig for en udvalgt testgruppe, inden den lanceres i den brede offentlighed om nogle uger, som det fremgår af en blogpost af Googles topchef, Sundar Pichai.

Bard kombinerer alverdens viden fra internettet med intelligensen og kreativiteten fra Googles sprogmodeller. På den baggrund kan den fx hjælpe med at forklare nye opdagelser fra NASAs James Webb-teleskop til en 9-årig - eller lære om de bedste angribere i fodbold netop nu og give forslag til træningsøvelser.

Lanceringen bliver i første omgang en ‘light’ udgave af LaMDA, fordi denne mindre model kræver markant mindre computerkraft, og dermed nemmere kan udrulles til flere brugere. Det giver mere feedback fra brugerne, hvilket Google i kombination med interne test vil bruge til at sikre, at Bards svar lever op til en høj tærskel for kvalitet, sikkerhed og grundighed.

AI skal komme milliarder til gode

Google skriver selv, at de allerede i dag bruger kunstig intelligens som en integreret del af de fleste af deres produkter, og at den spiller en rolle i alt fra at spotte livstruende sygdomme tidligt til at give mennesker adgang til information på deres eget modersmål. Mulighederne vokser ifølge Google hver dag i takt med at regnekraften bliver større, og Google mener, at det kan komme milliarder af mennesker til gode. Eksempelvis vil det give nye måder at finde information i alt fra sprog, billeder, video og lyd.

Ifølge Google bliver vores spørgsmål til søgemaskiner mere og mere komplekse. I gamle dage var det spørgsmål som “hvor mange tangenter har et klaver?” Hvor de nu kan være mere indviklede som f.eks. “er det sværest at lære at spille klaver eller guitar, og hvor meget øvelse kræver hver af dem?”

Google har ingen tidsplan for, hvornår Bard bliver tilgængelig for den brede offentlighed, men det lader til at der er benhård konkurrence på AI-området, så vi forventer, at Bard går live inden for uger eller højst et par måneder. Du kan læse om Googles principper for at lave kunstig intelligens (Åbner i nyt vindue) her.