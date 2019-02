Google har slettet millioner af falske anmeldelser fra Play Store i den seneste uge

Der er ingen tvivl om, at online-anmeldelser har meget stor betydning, når det handler om at promovere apps og anden software, og med så stor en magt følger der uundgåeligt også forsøg på at udnytte den.

Falske anmeldelser påvirker ikke kun smartphone- og tablet-apps; de har også stor indflydelse på det ret så omskiftelige app-marked, da en given app er afhængig af eksponering på forskellige top- og ranglister, der igen påvirkes af disse anmeldelser og vurderinger.

Mens Apple bestemt ikke kan sige sig fri for problemer med falske anmeldelser i App Store (selv om iOS-markedet er relativt lukket), har Googles lidt mere tilbagelænede tilgang til apps i deres Play Store sandsynligvis ført til mere misbrug af Android-platformen – men i den seneste tid har techgiganten imidlertid afsløret nogle milepæle i deres indsats for at rydde op.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til artikler på engelsk.)

Ud med skidtet

På en enkelt uge har Google slettet millioner af dårlige anmeldelser og vurderinger samt fjernet "tusindvis af dårlige apps, der er blevet identificeret på grund af mistænkelige anmeldelser og rating-aktiviteter." Google er gået til værks ved at implementere et system, der bruger maskinlæring i kombination med et team af "dygtige anmeldere" og analytikere.

Google klassificerer en anmeldelse eller bedømmelse som "dårlig", når den indeholder emner, der er enten "stødende, hadefulde eller off-topic", eller hvis den åbenlyst bruges til at manipulere med den samlede gennemsnitlige rating – enten i positiv eller negativ retning – eller hvis bedømmelsen er givet i bytte for penge.

Sidstnævnte type anmeldelser kaldes "tilskyndede bedømmelser" og omfatter ofte apps eller spil, der tilbyder gratis goder i app'en i bytte for en positiv anmeldelse – hvilket ikke er tilladt ifølge Googles officielle politik.

Google gør ikke bare selv meget for at løse problemet, men beder også brugerne om at hjælpe ved at markere anmeldelser eller vurderinger som "spam" inde i Play Store, ligesom de opfordrer til ikke at belønne tvivlsomme udviklere via de ovennævnte tilskyndede bedømmelser.