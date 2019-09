God deal: Amazon Echo Plus er nedsat med 23%

Hvis du går med tanker om at invitere en smart-højttaler indenfor i dit hjem – eller ønsker at udbygge dit eksisterende Echo-system – er det bestemt værd at tjekke CDONs aktuelle tilbud på Amazon Echo Plus (2. generation) i den mellemgrå farve.

For lige nu har forhandleren barberet 23% af prisen på den stemmestyrede højttaler, hvilket betyder, at den kan blive din for 1.149 kroner.

Amazons digitale assistent, Alexa, taler og forstår (endnu) ikke dansk, så kommunikationen foregår på engelsk, hvis du for eksempel vil bede Alexa om at foretage et telefonopkald, lave huskelister, sætte en alarm eller fortælle dig vejrudsigten.

Er det helt fint med dig, får du til gengæld adgang til at stemmestyre en lang række kompatible Smart Home-produkter, såsom Philips Hue-belysning og Tado smart-radiatortermostater, samt tjenester som Spotify.

Hvis du vil vide mere om Amazon Echo Plus og dens funktioner, eller gerne vil købe smart-højttaleren, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet hos CDON gælder, så overvej nu ikke for længe, hvis du gerne vil sikre dig en Echo Plus-højttaler til tilbudspris.